"Настало літо, але всередині лютий": як українські зірки згадують про 100 днів боротьби з Росією

Важко, моторошно та боляче в Україні пройшли останні 100 днів – дні, коли Росія розпочала повномасштабну війну на українських землях. Українські зірки, як і мільйони інших людей, шукали безпеки в інших країнах і містах, та зараз згадують, що їм всім вдалось пережити.

За період 100 днів війни росіяни принесли чимало страждань українському народу, зокрема велику кількість втрат як серед цивільного населення, так і серед військових, яких хоронять як героїв України. Багато хто каже, що так і не відчував весну, а вже прийшло літо, адже українці досі живуть тим жахливим 24 лютого, коли близько 5 ранку Росія оголосила війну всій Україні.

До теми Наче одне суцільне 24 лютого: як відомі політики та військові згадують про 100 днів війни

Катерина Осадча

"100 днів… Соте 24 лютого. Ми всі до перемоги будемо жити 24 лютого. Я згадую, як спочатку ми рахували години вторгнення, потім дні, місяці … Ми вірили, що не буде сотого дня. Непомітно пройшла весна, непомітно настало літо, але всередині лютий, навіть зимові речі не ховаю, все так само під рукою, щоб одягти і бігти…

В цю жахливу дату я хочу, аби кожен з нас помолився за наших героїв! Це завдяки їм ми цей сотий день зустрічаємо, маючи свою землю, свою країну, яку не взяли за три дні, як хтось собі придумав. За тих, хто приливає кров, хто гине за всіх нас з вами…. Вічна пам’ять загиблим і дякуємо нашим захисникам і захисницям за героїзм, низько вклоняємося вам і молимося щохвилини. Ми сильні! Ми незламні! Ми переможемо!".

Джамала

"Ілон Маск відправляє до України сонячні станції, Анджеліна Джолі допомагає нашим дітям, а прямо в метро виступає U2. Мало не щодня до Бучі, Ірпеня та Бородянки приїжджають посли різних країн. По всьому світу збирають кошти для постраждалих, країни-партнери надають озброєння та гуманітарку. Дякуємо усім і кожному, хто вже 100 днів бореться разом із нами".

Григорій Решетник

"100 днів боротьби за нашу свободу та незалежність! Україна Переможе! Наші діти матимуть щасливе майбутнє!".

Маша Єфросиніна

"100 днів геноциду, що коїть росія в Україні. Хроніка".

Наталка Карпа

"Настрій сотого дня війни

Хай ревуть гармати,

стогне хай земля!

Нас не здолати,

Бо ми є броня!

Хай стріляють кулі,

Хай летять вогні,

Україна вільна!

А з нею, вільні й ми!

Ще не вмерла рідна

З нами і не вмре.

Бо калину в лузі

кожен підійме.

Воріженькам, трясьця,

Завдамо вогню,

Я свого нікому

Знай не віддаю!"

Юрій Горбунов

"100 днів – як одна доба, як одна мить! 100 днів неймовірної відваги, героїзму і патріотизму всіх українців!! 100 днів смертей, руйнувань, сліз і ненависті до ворога! І всі ці 100 днів віри в наші Збройні Сили, і нашу велику перемогу!! Слава Україні!!"

Христина Остапчук

"Весь світ вже знає, що – героям слава і слава Україні! 8 років і 100 днів війни! 8 років і 100 днів віри в перемогу України! Люблю тебе, моя ненько! Люблю вас, мій народе!!! Разом до перемоги!! Амінь!"

Тіна Кароль

"Якщо ми закохуємося на війні, то ми й переможемо! Тому що любов перемагає завжди. Любов – це перемога життєлюбства. У цьому відео неймовірні історії кохання з фронту. 100 днів війни".

Надя Дорофєєва

"100 днів війни. 100 днів болю, суму та надії. Дуже важко залишатися з цими важкими думками наодинці. Тому нам всім потрібно не потонути в них, допомогти собі та країні випливти, вистояти, зберегти себе. Дякую тобі Артем Пивоваров за наш чуттєвий дует та за проєкт "Твої вірші, мої ноти", завдяки якому українська культура має можливість жити та голосно звучати".

Марина Круть

"100 днів одного дня. Наше покоління творить історію, не забувайте про це. Ми маємо не підвести тих, хто не дожив до цього літа".