За период 100 дней войны россияне принесли немало страданий украинскому народу, в частности, большое количество потерь как среди гражданского населения, так и военных, которых хоронят как героев Украины. Многие говорят, что так и не почувствовали весну, а уже пришло лето, ведь украинцы до сих пор живут тем ужасным 24 февраля, когда около 5 утра Россия объявила войну всей Украине.

К теме Словно одно сплошное 24 февраля: как известные политики и военные вспоминают о 100 днях войны

Екатерина Осадчая

"100 дней… Соте 24 февраля. Мы все до победы будем жить 24 февраля. Я вспоминаю, как сначала мы считали часы вторжения, потом дни, месяцы… Мы верили, что не будет сотого дня. Незаметно прошла весна, незаметно пришло лето, но внутри февраль, даже зимние вещи не прячу, все так же под рукой, чтобы одеть и бежать…

В эту ужасную дату я хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев! Это благодаря им мы этот сотый день встречаем, имея свою землю, свою страну, которую не взяли за три дня, как кто-то придумал. За тех, кто приливает кровь, кто погибает за всех нас с вами. Вечная память погибшим и благодарим наших защитников и защитниц за героизм, низко кланяемся вам и молимся ежеминутно. Мы сильны! Мы несокрушимы! Мы победим!".

Джамала

"Илон Маск отправляет в Украину солнечные станции, Анджелина Джоли помогает нашим детям, а прямо в метро выступает U2. Чуть ли не каждый день в Бучу, Ирпень и Бородянку приезжают послы разных стран. По всему миру собирают средства для пострадавших, страны-партнеры предоставляют вооружение и гуманитарку. Спасибо всем и каждому, кто уже 100 дней борется вместе с нами".

Григорий Решетник

"100 дней борьбы за нашу свободу и независимость! Украина Победит! У наших детей будет счастливое будущее!".

Маша Ефросинина

"100 дней геноцида, совершаемого Россией в Украине. Хроника".

Наталья Карпа

"Настроение сотого дня войны

Хай ревуть гармати,

стогне хай земля!

Нас не здолати,

Бо ми є броня!

Хай стріляють кулі,

Хай летять вогні,

Україна вільна!

А з нею, вільні й ми!

Ще не вмерла рідна

З нами і не вмре.

Бо калину в лузі

кожен підійме.

Воріженькам, трясьця,

Завдамо вогню,

Я свого нікому

Знай не віддаю!"

Юрий Горбунов

"100 дней – как сутки, как один миг! 100 дней невероятной отваги, героизма и патриотизма всех украинцев!! 100 дней смертей, разрушений, слез и ненависти к врагу! И все эти 100 дней веры в наши Вооруженные Силы, и нашу великую победу!! Слава Украине!!"

Кристина Остапчук

"Весь мир уже знает, что – героям слава и слава Украине! 8 лет и 100 дней войны! 8 лет и 100 дней веры в победу Украины! Люблю тебя, моя ненька! Люблю вас, мой народ!!! Итого к победе!! Аминь!"

Тина Король

"Если мы влюбляемся на войне, то мы и победим! Потому что любовь побеждает всегда. Любовь – это победа жизнелюбия. В этом видео невероятные истории любви с фронта. 100 дней войны".

Надя Дорофеева

"100 дней войны. 100 дней боли, грусти и надежды. Очень трудно оставаться с этими тяжелыми мыслями в одиночку. Поэтому нам всем нужно не утонуть в них, помочь себе и стране выплыть, выстоять, сохранить себя. Спасибо тебе Артем Пивоваров за наш чувственный дуэт и проект "Твої вірші, мої ноти", благодаря которому украинская культура имеет возможность жить и громко звучать".

Марина Круть

"100 дней одного дня. Наше поколение творит историю, не забывайте об этом. Мы должны не подвести тех, кто не дожил до этого лета".