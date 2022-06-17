Наш уряд – наша слабка сторона, – Катамадзе про колосальну підтримку грузинів на противагу владі

Грузинська джазова виконавиця Ніно Катамадзе з перших днів повномасштабної війни Росії з Україною підтримувала у Грузії українських переселенців. Зараз вона приїхала у Львів та поділилась, чому між їхнім урядом та суспільством така велика прірва.

Ще з 2014 року, а з 24 лютого 2022-го тим більше грузинське суспільство висловлювало сильну підтримку українцям: вони регулярно відправляють гуманітарну допомогу, прийняли українських переселенців, стали одними з ініціаторів розслідування у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі дій Росії в Україні. Зокрема в Україну приїхало чимало грузинських добровольців, які разом з українцями виганяють росіян з території країни.

До слова Ніно Катамадзе та мер Фрайбурга стали амбасадорами проєкту UNBROKEN у Львові

Проте уряд Грузії поставився до російсько-української війни з обережністю: вони приєднались до міжнародних санкцій, проте не ввели власні, а партію "Грузинська мрія" неодноразово помічали за проросійськими настроями. Як наслідок, Зеленський відкликав з Грузії українського посла.

"Не можемо бути такими різкими, як хотілось би"

24 канал запитав Ніно Катамадзе на пресконференції у Львові, як вона ставиться до таких конфронтацій між грузинським народом і керівничим урядом. На її думку, через складну географію країни та межування з Росією, у них немає настільки вольового характеру, щоб повністю протистояти усьому російському.

Ми вже 30 років знаємо цей біль, ми жили з тими дітьми, яким прийшлось покинути свої міста в Абхазії. Вже виросли діти, які не пам'ятають свою Абхазію. І наш уряд – це наша слабка сторона. Ми дуже погано розміщені територіально і не можемо бути такими різкими, як нам хотілось би,

– сказала Катамадзе.



Ніно Катамадзе хотіла б, щоб уряд мав інші настрої / Фото 24 каналу, Уляна Журба

Вона додала, що весь грузинський народ неймовірно підтримує Україну, і її приїзд – цьому приклад.

"Я стою тут, і в перші дні, коли вже було все зрозуміло – який план в уряду Грузії – вся країна вийшла на вулиці і показала свій вибір та підтримку Україні. Я можу сказати, що ви не знайдете стільки українських прапорів, скільки в Грузії. Він висить в кожному будинку, в кожному маленькому і великому місті, повсюди. 20 червня буде великий мітинг, і молодь дуже багато робить і бореться, щоб у нас був правильний шлях", – додала Ніно Катамадзе.

Зокрема артистка додала, що у Львові вона дала свою останню пресконференцію російською мовою в Україні, адже не хоче говорити тією мовою, країна якої скидає бомби. За її словами, вона чудово розуміє українську мову і вже трішки може нею розмовляти. Надалі вона планує спілкуватись тут або англійською, або грузинською мовами:

"Я розумію українською майже все, але я зрозуміла, що мені складно говорити російською мовою там, де російські бомби вбивають людей. Мені складно. Чесно не знаю, як я зможу, тому що 50 років я розмовляю російською".

у червні 2019 року Катамадзе зробила заяву, в якій відмовилася від подальших концертів на території Росії, назвала Росію окупантом, Володимира Путіна ворогом Грузії, також зазначивши, що "ніколи не співала російською".