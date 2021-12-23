У нас є квартира в Києві, – Ірина Федишин зізналася, чи планує переїжджати зі Львова до столиці

Українська співачка Ірина Федишин живе у Львові, однак по роботі часто буває в Києві. Зірка зізналася, що хоча й має квартиру в столиці, наразі не готова переїжджати туди.

Напередодні новорічних свят Ірина багато часу провела в Києві, оскільки були зйомки святкових програм, інтерв'ю тощо. Однак, як тільки була можливість, вона одразу їхала до Львова, оскільки там на неї завжди чекають сини.

Це варто побачити Ірина Федишин позувала у смарагдовій сукні перед ялинкою: святкові фото з синами

Ірина Федишин про життя в Києві

Для артистів грудень – один з найскладніших періодів в році, оскільки саме в цей час телеканали готують святкові програми, які показуватимуть у новорічні свята. Ірина Федишин мала просто шалений графік, багато переїздів між Львовом, де чекає сім'я, і Києвом, де є робота. Однак наразі артистка не поспішає переїжджати до столиці й продовжує жити на два міста.

"Квартира в нас у столиці є, але Львів і вся моя велика господарка стримує. Мама, тато, всі там. Родину вдається бачити по-різному: часом частіше, часом рідше. Таке життя – на колесах. Але ми обов'язково плануємо відпочити, щось придумаємо. Поїдемо або на море, або на лижі, або просто десь погуляємо, гарно проведемо час", – поділилася Федишин.

Часто діти негативно ставляться до подібного ритму життя батьків, скаржаться на брак уваги, однак Ірина зазначає, що її сини вже звикли й розуміють її.

Коли я приїхала до Львова і через день знову мала повертатись до Києва, Юрчик запитав: "Мамо, ти навіщо на один день приїжджала? Ти ж втомлена, далека дорога, треба було дочекатися в Києві". Але я відповіла, що скучила і просто хотіла провести з ними час,

– розповіла зірка.



Ірина Федишин з синами / Фото з інстаграму співачки

Зазначимо, Ірина Федишин перебуває у шлюбі зі своїм продюсером Віталієм Човником. Подружжя виховує двох синів – Юрчика та Олежика. Вони завжди відпочивають вчотирьох, багато часу проводять разом.