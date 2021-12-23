Накануне новогодних праздников Ирина много времени провела в Киеве, поскольку были съемки праздничных программ, интервью и тому подобное. Однако, как только была возможность, она сразу ехала во Львов, поскольку там ее всегда ждут сыновья.

Это стоит увидеть Ирина Федишин позировала в изумрудном платье перед елкой: праздничные фото с сыновьями

Ирина Федишин о жизни в Киеве

Для артистов декабрь – один из самых сложных периодов в году, поскольку именно в это время телеканалы готовят праздничные программы, которые будут показывать в новогодние праздники. Ирина Федишин имела просто безумный график, много переездов между Львовом, где ждет семья, и Киевом, где есть работа. Однако пока артистка не спешит переезжать в столицу и продолжает жить на два города.

"Квартира у нас в столице есть, но Львов и все мое большое хозяйство сдерживают. Мама, папа, все там. Семью удается видеть по-разному: порой чаще, порой реже. Такая жизнь – на колесах. Но мы обязательно планируем отдохнуть, что-то придумаем. Поедем или на море, или на лыжи, или просто где-то погуляем, хорошо проведем время", – поделилась Федишин.

Часто дети негативно относятся к подобному ритму жизни родителей, жалуются на недостаток внимания, однако Ирина отмечает, что ее сыновья уже привыкли и понимают ее.

Когда я приехала во Львов и через день снова должна была возвращаться в Киев, Юрчик спросил: "Мама, ты зачем на один день приезжала? Ты же устала, дальняя дорога, надо было дождаться в Киеве". Но я ответила, что соскучилась и просто хотела провести с ними время,

– рассказала звезда.



Ирина Федишин с сыновьями / Фото из инстаграма певицы

Отметим, Ирина Федишин состоит в браке со своим продюсером Виталием Човником. Супруги воспитывают двоих сыновей – Юрчика и Олежика. Они всегда отдыхают вчетвером, много времени проводят вместе.