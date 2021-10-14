Нарівні з чоловіками, – Олена Зеленська привітала з Днем захисників і захисниць України

Перша леді України привітала з Днем захисників і захисниць України. Олена Зеленська наголосила, що жінки нарівні з чоловіками боронять мир і спокій у нашій країні.

Дружина президента опублікувала зворушливий допис на особистій сторінці в інстаграмі. Олена оприлюднила декілька фото українських захисниць та привітала їх, військовослужбовців з особливим днем.

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Привітання Олени Зеленської

Перша леді зазначила, що суспільство звикло до того, що обов'язок захисників завжди виконують чоловіки. Однак зараз в українській армії служить понад 31 тисяча військовослужбовиць. Вони нарівні з чоловіками борються за мир і спокій в Україні.

Тому справедливо, що цього року в нашій державі відзначають не лише День захисників, а й захисниць.



Українські військовослужбовиці / Фото з інстаграму Олени Зеленської



Українські військовослужбовиці / Фото з інстаграму Олени Зеленської



Українські військовослужбовиці / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Текст публікації Олени Зеленської:

Сьогодні ми вперше відзначаємо День захисників і захисниць України!



Здавна всі ми звикли, що роль захисника завжди впевнено виконують чоловіки. Жінкам же дістаються ролі тих, кого потрібно захищати. Раніше внесок жінок у захист України залишався на другому плані. І це, як на мене, несправедливо. Адже лише у Збройних силах України сьогодні – понад 31 тисяча військовослужбовиць. Вони нарівні з чоловіками боронять мир і спокій у нашій країні.



Час визнати цю рівність і пишатися тим, що в Україні однаково шанують як чоловіків, так і жінок, які захищають Батьківщину.



Дякую всім-всім захисникам і захисницям України. Бажаю міцного здоров'я вам і вашим родинам, натхнення на службі та миру всім нам!