Нарешті ми самі, – Андрій Задворний прокоментував перемогу в "Холостячці"

У грандіозному фіналі "Холостячки" Злата Огнєвіч зізналася в коханні Андрію Задворному. Чоловік поділився, що нарешті вони можуть будувати спільну історію, де є лише вдвох.

Для багатьох телеглядачів фінал 2 сезону "Холостячки" виявився дуже несподіваним. За крок до вирішального вибору проєкт покинув улюбленець глядачів – Максим Тарапата, а у фіналі Огнєвіч не відповіла "так" Дмитру Шевченку. Однак Андрій Задворний неабияк щасливий, що йому вдалося завоювати серце Злати.

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Реакція Задворного на перемогу в "Холостячці"

Андрій Задворний опублікував допис, у якому зазначив, що йому досі не віриться, що все це позаду: "Я стою, усміхаюся, дивлюся на неї і все читаю на обличчі. Більше немає "здається", "а можливо", а є відповідь в її очах. Потім на вустах".

Нарешті ми самі, я беру її за руку і відводжу туди, де будемо тільки ми вдвох. Почнемо новий розділ – пізнаватимемо один одного в тиші,

– додав Задворний.



Злата Огнєвіч у фіналі обрала Андрія Задворного / Фото з інстаграму Задворного

Текст публікації Андрія Задворного:

Навіть не віриться, що все позаду. Я стою, усміхаюся, дивлюся на неї і все читаю на обличчі. Більше немає "здається", "а можливо", а є відповідь в її очах. Потім на вустах".

Потім звідусіль чуються захоплені вигуки, канонада шампанських залпів, але у вухах дзвін, серце б'ється, а очі застилає пелена. Що все? Як все? Не може бути. Точно все? У цей момент в душі трепет і легкість.

Нарешті ми самі, я беру її за руку і відводжу туди, де будемо тільки ми вдвох. Почнемо новий розділ – пізнаватимемо один одного в тиші.