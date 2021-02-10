Нареченого Дженніфер Лопес звинуватили в шахрайстві: подробиці

Брат колишньої дружини Алекса Родрігеса подав на нього до суду. Нареченого співачки Дженніфер Лопес підозрюють у шахрайстві та рекеті.

Нареченого відомої британської виконавиці Дженніфер Лопес звинуватили в шахрайстві та рекеті. На Алекса Родрігеса подали до суду.

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Алекса Родрігеса звинуватили в шахрайстві

Позов до суду на 50 мільйонів доларів проти бейсболіста подав брат його колишньої дружини. Він заявив, що Алекс Родрігес шахраював зі страховкою, захоплював імперію нерухомості та чинив "злочинну діяльність".

Відомо, що спортсмен одружився із Скинтією Скертіз на початку 2000-х. Тоді він заснував з її братом спільний бізнес.

Алексу належало 95%, а братові – 5%. З 2005 року частка брата Скинтії переходила на розвиток справи, а не йому особисто. Тепер чоловік звинувачує Родрігеса у тому, що він втратив чималі гроші.

Алекс Родрігес – серійний шахрай і брехун. Після того, як Алекс обдурив свою дружину Синтію, він увів в оману свого шурина під час їхніх партнерських стосунків з нерухомості,

– йдеться в судових документах.

Адвокати бейсболіста відреагували на заяву Скертіза. Вони заявили, що будуть оскаржувати рішення. Поки що, суддя відхилив прохання Алекса Родрігеса спростувати звинувачення в рекеті проти нього. Тому ймовірно, що спортсмен буде відповідати на найближчому засіданні в суді.