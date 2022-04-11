Наразі в мене війна, – Євген Терехов розповів, чи він разом з Наталкою Карпою
Джерело:"Люкс ФМ"
Чоловік співачки Наталки Карпи – Євген Терехов зараз в Києві, де захищає українські землі в складі поліції. Воїн наголосив, що в них з Наталкою є найдорожче – донька.
Перед війною Наталка Карпа розповідала про кризу в стосунках з чоловіком. Та коли почалися бойові дії, у мережі з'явилася інформація про примирення у сім'ї. Чи справді подружжя відмовилося від розлучення – дізнавайтеся далі.
Цікаво "Спочатку був дзвінок", – Наталка Карпа показала, який несподіваний сюрприз влаштував її чоловік
Євген Терехов про стосунки з Наталкою Карпою
"У нас є найдорожче, за що я сьогодні воюю. Для мене не існує "моя жінка" чи "чужа жінка", "моя дитина" чи "чужа дитина". Для мене є діти та жінки. І ми, як чоловіки, відстоїмо. Я по-своєму дякую Наталці за ту підтримку, яку отримую від неї. Вона зараз на заході України, я – в Києві, продовжую воювати", – поділився Євген.
Слава Дьомін поцікавився, чи хотів би Терехов бути разом з Наталкою, на що чоловік відповів: "Наразі в мене війна".
Євген Терехов розповів про стосунки з Наталкою Карпою: дивіться відео онлайн
Криза в стосунках Терехова і Карпи
- У листопаді 2021 року Наталка вперше заговорила про кризу в стосунках з чоловіком.
- За її словами, проблеми в шлюбі почалися після народження донечки Злати, бо Карпа весь вільний час присвячувала дитині, а на чоловіка її не вистачало.
- Пара була за крок до розлучення, але вирішила спробувати зберегти сім'ю.
- Наталка з донькою залишаються в Україні, щоб надовго не розлучатися з рідними. Нещодавно Євген зробив їм сюрприз і на декілька годин приїхав до Львова, щоб побачитися.
- Нагадаємо, Терехов – ветеран АТО. У 2014 році він отримав серйозне поранення, тому був комісований.