Наразі в мене війна, – Євген Терехов розповів, чи він разом з Наталкою Карпою

Чоловік співачки Наталки Карпи – Євген Терехов зараз в Києві, де захищає українські землі в складі поліції. Воїн наголосив, що в них з Наталкою є найдорожче – донька.

Перед війною Наталка Карпа розповідала про кризу в стосунках з чоловіком. Та коли почалися бойові дії, у мережі з'явилася інформація про примирення у сім'ї. Чи справді подружжя відмовилося від розлучення – дізнавайтеся далі.

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Євген Терехов про стосунки з Наталкою Карпою

"У нас є найдорожче, за що я сьогодні воюю. Для мене не існує "моя жінка" чи "чужа жінка", "моя дитина" чи "чужа дитина". Для мене є діти та жінки. І ми, як чоловіки, відстоїмо. Я по-своєму дякую Наталці за ту підтримку, яку отримую від неї. Вона зараз на заході України, я – в Києві, продовжую воювати", – поділився Євген.

Слава Дьомін поцікавився, чи хотів би Терехов бути разом з Наталкою, на що чоловік відповів: "Наразі в мене війна".

Євген Терехов розповів про стосунки з Наталкою Карпою: дивіться відео онлайн

Криза в стосунках Терехова і Карпи