"Написала літеру z": як дружина Кошового намагалась донести правду сестрам з Криму

Дружина Євгена Кошового родом з Ялти, тож її сестри живуть у Криму. Вона намагалась достукатись до рідні, однак це виявилось безрезультатно.

Дружина акторка "Кварталу 95" та гумориста Євгена Кошового має родичів у Криму – сестер. Ксенія зізналась, що вони не писали їй й не цікавились, чи перебуває жінка в безпеці.

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Ксенія Кошова про родичів з Криму

Дружина Кошового вирішила першою написати сестрам.

"Відповідь була така: "Ми вас дуже любимо, ми на вас дуже чекаємо в Ялті, приїжджайте обов'язково". Я кажу: "Ви з глузду з'їхали? Куди приїздіть до Ялти, у нас війна, у нас вбивають людей, дітей, людей літнього віку". І мовчать. Я потім почала висилати кадри, які безпосередньо підтверджують, дуже відверті кадри. Після цього мої сестри заблокували мене в усіх месенджерах", – зізналась Ксенія Кошова.

Потім, коли у якомусь месенджері вони мене розблокували, я продовжила надсилати й текстові й відеоповідомлення. Ви були у нас в гостях, у Києві, ви бачили це. Які нацисти? І після всіх цих текстів, фотографій і відео моя сестра написала мені літеру Z. І все,

– додала вона.

, родичі Маші Єфросиніної також залишилися в Криму. Однак вони жодного разу не зателефонували й не написали телеведучій. "Щось відбулося" лиш з дядьком з Росії – він написав сестрі Маші Єфросиніної, що йому дуже шкода.

Євген Кошовий вважає, що така поведінка людей відбувається через їхнє боягузство: "Рашка – вони сцикло. Подивись, що виходить з першого дня повномасштабного вторгнення. І скільки зірок просило: виходьте, зробіть щось. І що? За недостовірну інформацію 15 років. А як ти будеш доказувати, що це не достовірна інформація? Це скажуть просто по російському ТБ, покажуть тебе, зроблять тебе ворогом народу і все. І тебе тупо просто закриють такі самі головожопі люди".