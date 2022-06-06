Намагаюся не нагліти, – Анатолій Анатоліч назвав суму, яку досі отримує у Франції як біженець

У березні Анатолій Анатоліч вивіз сім'ю до Франції, у маленьке містечко біля Канн. Статус біженців вони не оформляли, але тимчасовий захист мають, тож до вересня майже ні за що не платять й отримують допомогу в кілька тисяч євро.

Біля Канн родина Анатолія Анатоліча живе більш як два місяці. Цей напрямок вони обрали неспроста. Усе тому, що в Україні доньки шоумена навчалися у французькій школі в Пущі-Водиці, тож він зробив усе, щоб діти й далі здобували гідну освіту.

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Як і де сім'я Анатоліча живе у Франції

З житлом Анатолію Анатолічу допомогли батьки однокласниці його старшої доньки Аліси, яких війна застала у Франції. Ще в лютому вони звернулися до асоціації українців у Ніцці й посприяли переїзду зіркових друзів. Так, сім'я заїхала в будинок подружжя архітектора та анестезіологині. Вони придбали великий дім по-сусідству, але не встигли переїхати, тож у березні пустили туди пожити шоумена з дружиною і дітьми. Якби не ця французька пара, то за дім він платив би до 2,5 тисяч євро на місяць.

"Як зараз живе моя родина там – це дешевше, ніж жити в Україні", – заявив Анатоліч. Однак справа не лише в безкоштовному житлі, а й у безкоштовних продуктах, які вони отримують раз на тиждень.

Мені складно про це сказати, тому що в нас також є допомога для українців – раз на тиждень ми можемо отримати продукти. Ми приходимо у спеціальний магазин, і нам дають продукти. Це можуть бути консерви, ковбаси, йогурти, молоко, хліб, якісь каші, паста,

– розповів Анатолій Анатоліч.

"У теорії, якщо ти приїхав до Франції з нулем у кишені, ти не помреш з голоду", – додав ведучий.

Анатолій Анатоліч з дітьми у Франції: фото

На початку червня Анатолій Анатоліч повернувся в Україну, але не з кінцями. У липні він планує поїхати у Францію й провести з сім'єю близько тижня. З країни він виїжджає за посвідченням багатодітного батька.

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Скільки Анатоліч отримує у Франції як біженець

Ми у статусі тимчасових біженців. Він дається на пів року – у нас до вересня. У нас родина з семи людей: троє дітей та четверо дорослих. На місяць виплати на нашу родину близько 2 тисяч євро,

– зізнався шоумен.

Він поспішив додати, що чверть цієї суми – 500 євро – віддає на ЗСУ, ще 500 євро – французам, які його прийняли. Усе інше – тисячу євро – йде на бензин і продукти.

Анатоліч Анатоліч зауважив, що його сім'я, як багатодітна, могла отримати одноразову допомогу в розмірі 600 євро, але він по неї не звертався: "Не те щоб мені не потрібні 600 євро. Мені здається, Франція і так занадто багато допомогла моїй родині, тому я намагаюся не нагліти".

до Франції Анатолій Анатоліч вивіз не тільки дружину Юлію з дітьми – Алісою, Лолітою, Нілом, а й маму та тещу.