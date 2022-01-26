Нагле копіювання, – фіналістка Нацвідбору Alina Pash звинуватила Kalush у плагіаті

Між учасниками Нацвідбору спалахнув новий скандал. Співачка Alina Pash заявила, що гурт Kalush скопіював мотив її пісні у своїй щедрівці.

Українські музиканти Alina Pash та проєкту гурту Kalush – Kalush Orchestra стали фіналістами Нацвідбору. Та днями між ними спалахнув новий скандал.

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Скандал між Alina Pash і Kalush

Співачка Alina Pash виявила схожість між своєю піснею Bosorkanya та щедрівкою, уривок з якої гурт Kalush опублікував в інстаграмі.

Alina Pash вважає, що колектив використав її звучання контрабасу у своїй пісні.

Не знаю, як назвати це – нагле копіювання чи шанобливе запозичення,

– написала співачка.

"І навіть тональність та сама. Я поки що не знаю, як реагувати на це повноцінно, свідомо. Зараз мені просто паскудно від того, що хтось називає себе митцем, артистом, хоче представляти своєю музикою Україну на Євробаченні, а насправді просто в переддень так нагло користується…" – заявила артистка.



Alina Pash заявила про плагіат / Фото з інстаграм-сторіз

Користувачі мережі помітили не одну схожість між кліпами, мелодіями та навіть обкладинками до композицій між Alina Pash та Kalush.

Для перегляду усіх відео гортайте праворуч:

Kalush відреагували

У коментарях представники гурту прокоментували звинувачення у плагіаті. Вони підкреслили, що пісня з їхнього відео – це щедрівка, а отже, народна пісня. Однак Kalush погодились, що інструменти звучать схоже.

"Йо, в цій щедрівці схожий контрабас, ок, але це не наш трек. Це щедрівка", – пишуть артисти.



Що кажуть Kalush / Скриншот з інстаграму

Як реагує мережа

Думки користувачів мережі у новому скандалі розділилися. Дехто підтримує Alina Pash:

"Я за Аліну!!! Неймовірна людина, слідкую за нею від пісні "Ой на горі", була дуже рада чути, що вона в Нацвідборі";

"Нагле копіювання";

"Підтримаю Аліну".

Інші ж вважають, що нічого схожого між композиціями немає, а Alina Pash натомість влаштовує скандал заради піару:

"Просто з нічого скандал, хай подає в суд, якщо щось не подобається";

"Хтось бачить сильного конкурента";

"Або я взагалі не маю музикального слуху (що цілком імовірно), або я взагалі не чую нічого схожого у цих піснях";

"Нема там ніякого плагіату! Хоч і Аліна землячка, проте це явний просто хайп!";

"Якби це був плагіат, вона б подала на них в суд… А так вона просто привертає до себе увагу".

Треті взагалі вважають, що сама Alina Pash користується мотивами інших виконавців: