Нагле копіювання, – фіналістка Нацвідбору Alina Pash звинуватила Kalush у плагіаті
Джерело:інстаграм Alina Pash
Між учасниками Нацвідбору спалахнув новий скандал. Співачка Alina Pash заявила, що гурт Kalush скопіював мотив її пісні у своїй щедрівці.
Українські музиканти Alina Pash та проєкту гурту Kalush – Kalush Orchestra стали фіналістами Нацвідбору. Та днями між ними спалахнув новий скандал.
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Скандал між Alina Pash і Kalush
Співачка Alina Pash виявила схожість між своєю піснею Bosorkanya та щедрівкою, уривок з якої гурт Kalush опублікував в інстаграмі.
Alina Pash вважає, що колектив використав її звучання контрабасу у своїй пісні.
Не знаю, як назвати це – нагле копіювання чи шанобливе запозичення,
– написала співачка.
"І навіть тональність та сама. Я поки що не знаю, як реагувати на це повноцінно, свідомо. Зараз мені просто паскудно від того, що хтось називає себе митцем, артистом, хоче представляти своєю музикою Україну на Євробаченні, а насправді просто в переддень так нагло користується…" – заявила артистка.
Alina Pash заявила про плагіат / Фото з інстаграм-сторіз
Користувачі мережі помітили не одну схожість між кліпами, мелодіями та навіть обкладинками до композицій між Alina Pash та Kalush.
Для перегляду усіх відео гортайте праворуч:
Kalush відреагували
У коментарях представники гурту прокоментували звинувачення у плагіаті. Вони підкреслили, що пісня з їхнього відео – це щедрівка, а отже, народна пісня. Однак Kalush погодились, що інструменти звучать схоже.
"Йо, в цій щедрівці схожий контрабас, ок, але це не наш трек. Це щедрівка", – пишуть артисти.
Що кажуть Kalush / Скриншот з інстаграму
Як реагує мережа
Думки користувачів мережі у новому скандалі розділилися. Дехто підтримує Alina Pash:
- "Я за Аліну!!! Неймовірна людина, слідкую за нею від пісні "Ой на горі", була дуже рада чути, що вона в Нацвідборі";
- "Нагле копіювання";
- "Підтримаю Аліну".
Інші ж вважають, що нічого схожого між композиціями немає, а Alina Pash натомість влаштовує скандал заради піару:
- "Просто з нічого скандал, хай подає в суд, якщо щось не подобається";
- "Хтось бачить сильного конкурента";
- "Або я взагалі не маю музикального слуху (що цілком імовірно), або я взагалі не чую нічого схожого у цих піснях";
- "Нема там ніякого плагіату! Хоч і Аліна землячка, проте це явний просто хайп!";
- "Якби це був плагіат, вона б подала на них в суд… А так вона просто привертає до себе увагу".
Треті взагалі вважають, що сама Alina Pash користується мотивами інших виконавців:
- "В цей час "ДахаБраха" такі "ну-ну"";
- "Ну а я, наприклад, у "Босоркані" чую виразний вплив "ДахиБрахи"";
- "Аліна Паш часом не помітила ідентичну схожість інструменталу свого треку Bosorkanya до творчості гурту "ДахаБраха, ні? Про локацію для кліпу – взагалі маразм. Пісня ''Гори'' і кліп на неї знятий в горах. Боже, як вони посміли знімати в Карпатах? Треба ж було, мабуть, в Кримських горах, Алінка б схвалила";