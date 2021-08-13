Надя Дорофєєва та Володимир Дантес полетіли в Туреччину: фото та відео

Артисти Надя Дорофєєва та Володимир Дантес полетіли у відпустку. Для відпочинку вони обрали розкішний курорт у Туреччині. Знаменитості вже поділилися декількома кадрами, показали місце, в якому будуть ніжитися на сонечку.

Все більше зірок діляться яскравими фото та відео з літніх відпусток. Здебільшого українці обирають курорти закордоном. Закохані Дорофєєва та Дантес вирішили відпочити в популярній серед туристів Туреччині.

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Дорофєєва і Дантес в Туреччині

Артисти розповіли про відпочинок в інстаграм-сторіз. Володимир і Надя зізналися, що давно мріяли полетіти кудись і хоча б декілька днів не думати про роботу, наповнитися енергією для нових проєктів.

Дантес показав розкішну віллу п'ятизіркового готелю, в якому подружжя проведе відпустку. У них є власний басейн, що розташований в затінку. Це чудове місце, з якого можна розпочинати дні. Оскільки в Туреччині неймовірна спека, то першу половину дня пара проводить в басейні, а другу – біля моря.

Володимир Дантес показав віллу в Туреччині: дивіться відео онлайн

Також шоумен опублікував фото, де показав, як виглядає до початку відпустки. У нього великі синяки під очима, стомлений вигляд, веснянки. Володимир зазначив, що після відпочинку планує зробити подібне селфі, щоб подивитися, чи відбулися якісь зміни.



Володимир Дантес перед відпусткою / Фото з інстаграму Володимира Дантеса

Текст публікації Володимира Дантеса:

Без сорому залишу це фото тут, щоб не забути яким приїхав у відпустку. Обожнюю себе таким. Я не жартую. Так я бачу, що добряче попрацював. Бачу, що веснянки – зображення моєї легковажності та дитячості. Синяки під очима дають зрозуміти, що я над чимось дуже довго працював. Зморшки… Що ж, скоро почну тестувати на собі різні креми та маски. А що? Я також людина. Буду чіплятися за молодість і красу. Вкінці відпустки зроблю схоже фото, щоб зрозуміти зміни. А чи будуть?