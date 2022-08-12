Надя Дорофєєва виступила перед українськими захисниками: зворушливе відео
Джерело:інстаграм Наді Дорофєєвої
Після повернення в Україну Надя Дорофєєва виступила перед захисниками. Вона зустрілася з військовими, не лише заспівала для них, а й поспілкувалася.
Надя Дорофєєва взяла приклад з колег, які, повертаючись в Україну, насамперед виступають перед нашими військовими. Артистка разом з командою приїхала в одну з військових частин.
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Надя Дорофєєва виступила для військових
Виконавиця опублікувала в мережі зворушливе відео з виступу. На ньому видно, що Дорофєєва та військові були раді зустрічі, на їхніх обличчях сяяла усмішка.
У військову частину співачка приїхала в одязі пастельних кольорів: бежевих штанах, майці кольору хакі та довгому кардигані з принтом. Довге волосся вона вклала у легкі хвилі, а на обличчі зробила ледь помітний макіяж.
Виступ для військовослужбовців, що проходять службу в одній з військових частин Північного об'єднання. З безмежною вдячністю, ваша Дорофєєва,
– написала Надя під відео.
У коментарях підписники дякують Наді за таку ініціативу.
- "Дякуємо тобі за добрі справи для нашої країни".
- "Дякую за виступ для наших героїв, завдяки яким у нас є сьогодні".
- "Ти велика молодець! Зараз надзвичайно важливо підтримувати наших воїнів. Дякую за те, що ти робиш".
- "Як це мило! Надю, величезне дякую тобі!"
- "Молодець! Круто, що ви тут з нами".