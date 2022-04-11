Надя Дорофєєва провідала українських біженців у Варшаві: "Вражена, як тепло тут приймають"

Українська співачка Надя Дорофєєва приїхала у Варшаву й відвідала українських біженців. Вона розповіла, як їх приймають в чужій країні.

Відома українська співачка Надя Дорофєєва приїхала у Варшаву. Там вона провідала українських біженців.

До теми Випрали, склали назад, – Єфросиніна пояснила, чому 4 тижні забороняла дітям розпаковувати валізи

Надя Дорофєєва провідала біженців

Виконавиця поспілкувалась з українцями, зробила фото з шанувальниками та приділила особливу увагу дітям.

Війна змусила багатьох дорослих та маленьких українців залишити рідну країну. Сьогодні ми завітали до наших біженців у Варшаві. Була вражена тим, як тепло тут приймають: годують, надають одяг, іграшки…Але, звісно, це ніколи не замінить дім!

– поділилась Надя Дорофєєва.

"Коли до мене підійшла одна дитина і подарувала шоколадку, а інша – іграшкового ведмедика, я ще раз усвідомила, що українці непереможні, поки так підтримують один одного! Найсміливіші та найнезламніші українці, я вас люблю! І як хочеться, щоб ми всі скоріше повернулися додому!" – підсумувала вона.

Надя Дорофєєва провідала біженців / Фото з інстаграму зірки

Для перегляду відео гортайте праворуч: