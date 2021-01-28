У в'язаному светрі та з оголеними ногами: Надя Дорофєєва показала зухвалий образ – фото

Співачка Надя Дорофєєва охоче демонструє сміливі образи як на сцені, так і в реальному житті. У заміському будинку вона влаштувала зухвалу зйомку, поставши в кадрі в самому светрі.

Джерело: інстаграм Наді Дорофєєвої

Локацією для фотосесії стала простора та світла гардеробна кімната.

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Зухвалий образ Наді Дорофєєвої

Навіть вдома сольна артистка, відома як DOROFEEVA, виглядає стильно та дотримується фешн-трендів. У новій оселі вона облаштувала гардеробну, в якій часто показує свої look. Цього разу зірка постала перед камерою у в'язаному светрі оверсайз карамельного кольору.

Об'ємне вбрання виглядало на ній як туніка та ледь прикривало стегна. Надя Дорофєєва обмежилась лише верхом, не підбираючи низ, тому засвітила стрункі оголені ніжки. Светр вона поєднала з теплими шкарпетками сірого кольору та срібними ланцюжками на шиї.

Артистка ретельно стежить за зовнішнім виглядом та позувала в кадрі з легким макіяжем. Красиві риси обличчя вона підкреслила косметикою, виділивши очі. Надя Дорофєєва продемонструвала 5-мільйонній аудиторії підписників й ідеальну усмішку.



Надя Дорофєєва у в'язаному светрі / Фото Instagram / @nadyadorofeeva



Надя Дорофєєва у в'язаному светрі / Фото Instagram / @nadyadorofeeva