Надя Дорофєєва повернулася в Україну: "Доброго ранку, мій Києве"
Джерело:інстаграм Наді Дорофєєвої
Співачка Надя Дорофєєва після тривалого перебування за кордоном повернулася в Україну. Артистка вже показала, де встигла побувати в Києві.
Український бомонд потроху повертається в Київ. Надя Дорофєєва одразу побувала в улюблених місцях, про що повідомила в інстаграмі.
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Де Надя Дорофєєва була в Києві
Артистка розпочала ранок з походу в улюблену кав'ярню, де, смакуючи ароматною кавою, зробила фото та продемонструвала ефектний look. Оскільки в Києві прохолодно, то артистка одягнула світле oversize вбрання. Кофта була з довгими рукавами, тому Надя сміливо могла сидіти з кавою на вулиці.
На шиї в Дорофєєвої була масивна прикраса, волосся вона вклала в акуратну зачіску, а на обличчі зробила легкий макіяж.
Надя Дорофєєва в Києві / Фото з інстаграму артистки
Також артистка відвідала улюблений салон краси та зізналася, що дуже сумувала за українськими спеціалістами з б'юті-індустрії.
Згодом відправилася в шоурум до відомої української дизайнерки Каті Сільченко. В неї виконавиця часто обирала вбрання для повсякденних образів та концертів. Новий аутфіт Надя одразу показала підписникам.
Надя Дорофєєва повернулася в Київ / Скриншоти інстаграм-сторіс співачки