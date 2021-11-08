Надя Дорофєєва повернулася додому: чому її госпіталізували в Єгипті

Екстрена госпіталізація Наді спричинила ажіотаж в мережі. Артистка перебувала в госпіталі на обстеженні. Як з'ясувалося, причиною цього стало несвіже барбекю.

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В якому стані Надя Дорофєєва

За декілька хвилин до виходу на сцену артистці раптово стало погано. Організатори скасували виступ у Єгипті, оскільки зірку довелося госпіталізувати.

Вночі з 7 на 8 листопада Надя повернулася в Київ. Її самопочуття зараз набагато краще.

"У суботу я сильно отруїлася. Зараз мені вже краще. Спасибі, що хвилювалися й підтримували", – поділилася співачка.

Також Надя подякувала команді за підтримку й повідомила деталі своєї госпіталізації. Дорофєєва мала потрапити під крапельницю. Однак медики не могли поставити 5 разів. А виконавиця панічно боїться уколів.

Надя Дорофєєва про госпіталізацію в Єгипті / Скриншот інстаграм-сторіз співачки