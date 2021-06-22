Поки Надя Дорофєєва готується до першого гастрольного туру Україною, вона показує стильні літні аутфіти, які підкреслюють її ідеальну фігуру. Так, співачка одягла легку білу сорочку оверсайз, яку поєднала з короткими атласними шортами.

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Звабливий образ вона довершила брендовими речами. На ній капці на високій підошві від італійського дому моди Gucci. Вартість такого взуття з фірмовим принтом становить 620 доларів – 17 тисяч гривень. Не дешевою є й панама від французького бренду Jacquemus.

Надя Дорофєєва фотографувалась так, що не показала обличчя, однак засвітила довжелезні стрункі ніжки. Фани, як завжди, були вражені новим фото співачки й оцінили його майже 50 тисячами лайків.

Надя Дорофєєва у літньому образі / Фото з інстаграму співачки