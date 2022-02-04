Надя Дорофєєва показала нове фото у стильному образі та зізналась про залежність

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилась новим дописом. Вона розповіла, що стала залежною від інстаграму.

Відома українська співачка Надя Дорофєєва поділилась з шанувальниками новим фото. Вона позувала перед камерою у стильному образі.

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Нове фото Наді Дорофєєвої

Співачка постала перед об'єктивом на дивані. Вона приміряла total black look: топ, широкі штани та ефектну сорочку оверсайз.

Трендовим доповненням образу стали рукавички. Надя Дорофєєва також розпустила волосся та вклала його пишними локонами. Аутфіт завершив макіяж – яскраві блискучі тіні на очах та нюдова помада.



Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму зірки

Надя Дорофєєва про залежність

У підписі до фото знаменитість зізналась, що почала боротися зі звичкою проводити надмірну кількість часу в інстаграмі. Вона поставила ліміт на час, який проводить у соціальних мережах.

Вчора вперше мені вдалося не перевищити ліміт! Звичайно, все залежить від того, наскільки забитий день, але разів так 20 за день я ловила себе на думці, що я тупо несвідомо відкриваю інстаграм і серфлю всіх, навіть особливо не вдивляючись у фотки та не читаючи пости,

– зізналась співачка.

"Тобто я роблю це автоматично та не залучено. По суті, мені тупо подобається водити пальчиком униз та вгору по екрану. Це явно залежність, друзі! Тобто моя залежність – це не пити й не курити, а свайпати? Хм, цікаво, подумала я, зате немає шкоди здоров'ю… здавалося б. Але є один великий мінус – час. Як багато часу й уваги бере на себе один палець на руці", – поділилась думками Надя Дорофєєва.