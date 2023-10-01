Надя Дорофєєва розповіла, що боялася писати пісні українською: "Я дійсно переживала"

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало виконавців почали створювати україномовну музику. Серед них – Надя Дорофєєва. Втім, вона зізналася, що спершу мала страх писати українською.

Співачка переживала, що не зможе написати достатньо глибокий текст, який зачепить аудиторію. Однак після виходу першого україномовного альбому артистка "відчула цю енергію" і тепер й сама пише україномовні тексти для треків.

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Надя Дорофєєва боялася писати українською

Співачка зізналася, що мала "надто високу планку". Для виконавиці лідерами української музики були гурт "Океан Ельзи" та "Один в каное" і Надя вважала, що "її легкі пісні" не підходять, бо в Україні люблять сенси в піснях і для неї самої "українська пісня - це набагато глибші тексти". Тож співачка побоялася в першому альбомі взяти на себе відповідальність, щоб бути співавтором.

Вона додала: "Я писала українські пісні дуже давно, і я дійсно переживала, що я так глибоко не відчую, просто не зможу. Я не готова була. Саме тому я запросила справжніх професіоналів, які давно пишуть українською". Так, Надя Дорофєєва залучилася допомогою Івана Клименка, Jerry Heil та Alyona Alyona.

Водночас з виходом першого україномовного альбому, який називається "Сенси", Дорофєєва "відчула цю енергію" і тепер з Іваном Клименком та Мішою Кацуріним пише пісні українською.

Як зазначила виконавиця, після 24 лютого 2022 року вона "почала кар'єру з нуля". Вона зауважила, що вирішила не перекладати свої російськомовні хіти, як це роблять багато артистів, бо не хоче "тягнути за собою стару музику".

Вирішила писати нове і не помилилася. Я зробила ставку саме на це, і в мене після альбому "Сенси" вийшли "Щоб не було", "Вотсап", "Кохаю, але не зовсім". Всі ці пісні були на першому місці топ-чартів, всі ці пісні набирають класні перегляди. Я переклала лише три пісні, але ті, які не були випущені: "Bad romance", "Феноменаль" та "Різнокольорова",

– розповіла співачка.

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Які українські пісні Надя Дорофєєва випустила після 24 лютого 2022 року: "Різнокольорова", "Крапають", "Думи" з Артемом Пивоваровим, "Сенси", "У твоїй душі", "Щоб не було", "Ні пуха...", "Шанси", "Люди як кораблі", "Вотсап", "Кохаю, але не зовсім", "Ритми" з Максом Барських.