Надя Дорофєєва вирушає у благодійний тур "Сенси": для кого збиратиме кошти

Співачка Надя Дорофєєва вперше вирушає в україномовний тур. З програмою "Сенси" артистка виступить в Києві, Львові та Чернівцях. Які запрошені гості будуть на виступах – дізнавайтеся далі.

24 канал поспілкувався з Надею Дорофєєвою напередодні її благодійного туру. Чи будуть нові прем'єри, для кого артистка збиратиме кошти та чим особливий концерт у Києві – читайте в ексклюзивному матеріалі.

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На благодійних концертах ви збиратимете кошти на відбудову житла, зруйнованого ворогом. А саме для добровольчих будівельних батальйонів – "Добробат". Чому обрали саме такий напрям?

Ми вже всі знаємо, як це – залишитися без світла, води, інтернету. Але залишитися без дому напередодні зими – це просто жах! Тому я й розпочала співпрацю з добровольчим рухом "Добробат" – волонтерами, які відновлюють зруйноване житло. Почали ми зі спільного творчого проєкту – кліпу "крапають", де робили збір, і продовжуємо, збираючи кошти на моїх концертах, щоб допомогти більшій кількості українців відновити, повернути свій дім!

Концерт у Львові

Коли: 3 грудня о 19:00

Де: Малевич: concert arena & night club

Квитки: від 490 гривень

Нещодавно відбувся суперфінал "Голосу країни", де ви були однією з зіркових тренерів. Можливо, запрошеними гостями будуть фіналісти вашої команди?

Двоє з моїх фіналістів зараз захищають Україну, чим я неймовірно пишаюся! Звісно, мені б цього хотілося, і в планах на наступні концерти такі виступи є. А поки що чекатимемо їх вдома з перемогою!

З яких пісень складатиметься нова програма "Сенси"? Чи чекати глядачам нових перекладів/адаптацій ваших пісень українською? Чи будуть прем'єри?

На концертах я виконуватиму пісні з нового альбому, які вже встигли полюбитись. Але й сюрпризи теж будуть! Я презентую декілька прем'єр, які вийдуть вже зовсім, на які ми знімаємо кліпи. А ще нещодавно вирішила зробити адаптацію однієї з найулюбленіших пісень vperedi, яка дуже подобається багатьом прихильникам. За допомогою звернулась до дівчини – авторки, яка перемогла у конкурсі на адаптацію пісні "Різнокольорова". Вийшло круто! Так що відвідувачі благодійних концертів почують всі новинки першими! Сподіваюсь, вам вони сподобаються.

DOROFEEVA – "Різнокольорова": дивіться відео онлайн

Концерт у Чернівцях

Коли: 4 грудня о 19:00

Де: Філармонія

Квитки: від 450 гривень

Які сюрпризи готуєте для прихильників?

Я б не назвала це сюрпризами. Для мене важливо, щоб ці концерти були сповнені моїми сенсами. Зараз дуже потрібно допомагати іншим. Думаю, як і багатьом з вас. Тому протягом трьох концертів буде відкритий збір коштів на відбудову зруйнованого ворогом житла для руху "Добробат", до якого зможе долучитись кожний відвідувач. Для цього треба буде відправити донат в спеціальній зоні концертного майданчика. А в якості подяки, серед усіх учасників я розіграю картину з кліпу "Крапають", яку ми створили разом з українським митцем Євгеном Лісняком.

DOROFEEVA – "Крапають": дивіться відео онлайн

Чим буде особливий концерт у Києві?

Після численних виступів у Європі та на благодійних заходах в Україні, я відчула, що зараз просто необхідно робити такі концерти! Такий фідбек прилетів мені від колег-артистів, які вже давали сольні концерти, а також від аудиторії. Людям потрібен перепочинок – навіть півтори години здатні перезарядити, дати сили йти далі, до перемоги! Особливо мені важливо подарувати цей відпочинок працівникам енергетичної інфраструктури, які щодня відновлюють руйнування й забезпечують нас світлом. Тому я запросила їх на мій київський виступ як спеціальних гостей.

Концерт у Києві

Коли: 2 грудня о 18:00

Де: Stereo Plaza

Квитки: від 600 гривень

Надя Дорофєєва виступить в Києві, Львові та Чернівцях / Фото з інстаграму співачки