Хепі-енду не буде, – Надя Дорофеєва розбурхала мережу уривком з нового кліпу

Популярна українська співачка Надя Дорофеєва продовжує працювати над сольною кар'єрою. Вона показала тизер свого нового кліпу й зірці вдалося заінтригувати мережу.

Українська співачка Надя Дорофеєва після випуску мініальбому та сольного концерту й надалі працює над новими композиціями. Вже 11 червня світ побачить її чергову пісню "Почему" та драматичний кліп.

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Надя Дорофеєва заінтригувала тизером кліпу

Попвиконавиця на особистій сторінці опублікувала ролик – короткий уривок з кліпу до нової пісні. У відео зображена Надя Дорофеєва, яка лежить на мосту знесилена та з подряпинами на животі й руках.

Під мостом видно автомобіль, перевернутий та розбитий після аварії. Ймовірно, у відеороботі до чергового сольного треку головна героїня потрапить у ДТП. Знаменитість підігріла інтерес до кліпу й зауважила, що все можна буде дізнатися та зрозуміти 11 червня.

Хепі-енду не буде,

– написала Надя Дорофеєва під відео.

Реакція мережі

Шанувальники заінтриговані уривком з кліпу до нового треку Наді Дорофеєвої. Вони вже в очікуванні відеороботи. Також користувачі мережі зазначають, що початок пісні дуже нагадує композицію гурту "Время и Стекло" 2011 року "Кафель".