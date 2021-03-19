Надя Дорофеєва презентувала перший сольний мініальбом: чуттєве відео

Популярна українська співачка Надя Дорофеєва вперше після розпаду гурту "Время и Стекло" випустила мініальбом Dofamin.Вона презентувала кліпи на всі 5 пісень та підкорила шанувальників.

Вперше після розпаду знаменитого гурту "Время и Стекло" співачка Надя Дорофеєва (що виконує під псевдонімом DOROFEEVA) презентувала мініальбом під назвою Dofamin. До нього увійшло 5 композицій.

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Надя Дорофеєва випустила альбом

Артистка випустила першу в сольній кар'єрі мініплатівку, до якої увійшли вже 2 відомі прихильникам пісні:

Gorit;

A tebe;

А також нові треки – Bam Bam;

Vecherinka;

Zavisimost.

Тематикою альбому Дорофеєвої стало питання кохання. Співачка вважає, що любов може зцілювати, а може зробити залежним. На думку Наді, любов може бути різною, але коли вона вмирає, потрібно знайти в собі сили відпустити почуття.

"Кілька років тому я почала діставати з пам'яті уривки особистих історій, намагаючись розібратися, що для мене означає любов, і перекладала свої почуття на музику і тексти. Виявляється, будь-який спогад можна перетворити на пісню. Закоханість, біль, пристрасть, насолода, залежність – ці відтінки почуттів знайомі кожному, і саме вони звучать у моєму першому міні-альбомі Dofamin", – прокоментувала вихід платівки Надя Дорофеєва.

Перший альбом зірки можна прослухати на всіх музичних платформах. Артистка на ютуб-каналі також поділилась повним відео з усіма піснями альбому, які виконувала в live-режимі.

Повний альбом Наді Дорофеєвої Dofamin: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Шанувальники Наді Дорофеєвої здебільшого позитивно відгукуються на її перший сольний альбом. Вони зауважують особливу чуттєвість платівки, адже в кожному треці знаменитість роздумує про почуття, знайомі кожному. Найбільш вдалою піснею прихильники вважають Zavisimost.