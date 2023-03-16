Надія Матвєєва показала, як травмувалася на зйомках і ввійшла в кадр з розсіченим лобом: відео
Джерело:Надія Матвєєва
54-річна Надія Матвєєва стала ведучою проєкту про незламних українок і жіноче обличчя війни. Кулінарний випуск їй довелося знімати з розсіченим лобом, бо травмувалася вона просто на майданчику.
З Надією Матвєєвою трапився неприємний інцидент під час зйомок для одного з українських телеканалів. Ведуча не розповіла, як травмувалася, але показала, що в кадр увійшла з розсіченим лобом.
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Надія Матвєєва ввійшла в кадр з розсіченим лобом
З відео, яке опублікувала Надія Матвєєва, видно, що травму вона отримала, коли була вже готова до ефіру – з макіяжем, зачіскою. Хтось з команди намагався зупинити кров вологими серветками, а візажисти та hair-стилісти почаклували над її образом так, що розсічення стало майже непомітним. Ведуча все одно ввійшла в кадр і відзняла кулінарний випуск з усмішкою.
"Один день мого життя", – лаконічно підписала Надія Матвєєва.
У коментарях одні назвали це піаром, бо "навіщо виставляти напоказ одну маленьку подряпинку", а інші підтримали й наголосили на сильній енергетиці телеведучої:
- "Справжню красу ніколи ніхто не здатний зіпсувати";
- "Нехай загоюється, ви й так гарні. Завжди залишайтеся такою позитивною та прекрасною людиною";
- "Крута, енергетика стала сильна. Ми всі стали сильнішими за цей рік. Шкода, що такою ціною".
- "Не хвилюйтесь, від цього шраму не буде і сліду".