Учасниця "Холостяка" Надін зробила операцію зі збільшення грудей

Колишня учасниця популярного реаліті-шоу "Холостяк-11" Надін Медведчук наважилась зробити першу пластичну операцію – вона збільшила собі груди. Жінка зізналась, що до цього вона готувалась останні півтора роки.

Операція Надін відбулась два дні тому, 21 червня. У своїх інстаграм-сторіс блогерка поділилась, що пошуками лікаря-хірурга вона почала займатись з січня минулого року. Спочатку вона планувала послуги одного лікаря, а згодом змінила на лікаря Юрченка. Операція пройшла в одній з приватних київських клінік.

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Я зробила груди! Дякую за успішну і легку операцію лікарю Юрченко. Причину та деталі розпишу в наступній публікації,

– написала Медведчук, розмістивши позитивне фото в мережі.

Також вона показала увесь процес підготування до операції та під час неї. Перед нею вона проходила ПЛР-тестування, а також не їла та не пила близько доби.

Надін зробила операцію зі збільшення грудей: фото з інстаграм-сторіс Надін

Зірка вже поділилась, що пластичною операцією хотіла виправити асиметрію грудей. Також на це повпливав хейт зі сторони підписників, які критикували її груди. Вже через годину після операції Надін спілкувалась з фанатами в інстаграмі та розповідала, що почувається дуже добре. Її хіба що тисне корсет, який вона зобов'язана носити близько місяця, а також спати лише на спині. Вона зазначила, що перед операцією довго проводила в норму всі свої аналізи і ліковувала усі поточні недуги. Зараз вона почувається добре і її вже виписали з клініки.

Надін зробила операцію зі збільшення грудей: фото з інстаграм-сторіс Надін

Підтримати її вдома прийшла близька подруга Надін, а також ще одна колишня учасниця "Холостяка" та фіналістка проєкту Юлія "Зайка" Бельченко.