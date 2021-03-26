Ексучасниця "Холостяка-11" Надін знайома з Євгеном з "Холостячки": які стосунки між ними

Ексучасниця 11 сезону "Холостяка" Надін зізналася, що знайома з Євгеном, який брав участь в реаліті-шоу "Холостячка". Дівчина зазначила, що між ними лише дружні стосунки.

Блогерка Надін покинула проєкт "Холостяк" в 3 випуску. Головний герой Михайло Заливако попрощався з дівчиною, бо сумнівався в тому, що вона прагне знайти кохання на проєкті. Чоловік переконаний, що вона прийшла на "Холостяк", бо хоче мати публічні стосунки.

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Надін про знайомство з Євгеном Ковтуненком

Блогерку вже неодноразово помічали поруч із учасником реаліті-шоу "Холостячка" Євгеном Ковтуненком. Підписники Надін запідозрили її у романі з чоловіком. Проте дівчина зазначає, що між нею та Євгеном лише дружні стосунки.

Надін зізналася, що допомагає Ковтуненку вдосконалювати його блог, оскільки раніше чоловік поставив собі за мету стати найкращим блогером 2020 року.

Між нами дружні стосунки. Ми познайомилися на дні народження спільного друга. Тоді Женя розповів, що в нього є ціль стати найкращим блогером 2020 року. А моя компанія займається саме цим. Тож ми взялися за розкрутку його блогу. Так, ми їздили разом до Дубаю. Там були й інші учасники та блогери. Це була блогерська подорож,

– розповіла дівчина.

Також Надін публікує у своєму інстаграмі фото, де позує з іншими учасниками "Холостячки". Зокрема, на одній зі світлин вона показала, як провела вечір в компанії цих чоловіків.