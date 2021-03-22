Надін з "Холостяка-11" розповіла, як змінилося її життя після участі в проєкті

Учасницею 11 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" була блогерка Надін. Їй не вдалося знайти спільну мову з Михайлом Заливакою, тому покинула проєкт у 3 випуску. Дівчина поділилася, що після шоу повернулася до звичної роботи – маркетингу й блогерства.

"Холостяк" продовжує дивувати глядачів. Михайло Заливако продовжує знайомитися з дівчатами, які борються за його серце, проте не зі всіма вдається знайти спільну мову. У 3 випуску чоловік попрощався одразу з 8 учасницями, однією з яких стала блогерка Надін.

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Надін про життя після проєкту "Холостяк"

На особистій сторінці в інстаграмі дівчина опублікувала допис, у якому розповіла, що деталі щодо її життя після "Холостяка" будуть на фінальному пост-шоу або після нього. Зараз Надін повернулася до звичного ритму робота. Вона займається маркетингом і блогерством.

Звісно, що я багато переоцінила в своїй поведінці, в підході до побудови стосунків. Найбільшим плюсом, на мою думку, є знайомство з дівчатами! Так, я змогла віднайти нових друзів, які розуміють з пів слова і поруч коли погано. Ціную,

– написала в публікації Надін.

Також ексучасниця "Холостяка" додала, що кожна така ситуація в житті для неї є шаленим мотиватором більше працювати та вдосконалюватися. Вона активно веде перемовини х міжнародними брендами, планує поїздки та святкування дня народження. І продовжує зніматися.

Я продовжую зніматись. Зараз беру участь у зйомках серіалу про блогерів. На декілька телевізійних проєктів мене запросили, як експерта-блогера. Але я більше не піду на романтичні проєкти,

– наголосила дівчина.

Нагадаємо, головний герой "Холостяка-11" Михайло Заливака вирішив попрощатися з Надін у 3 випуску, бо не повірив у щирість її намірів. Дівчина вже була учасницею багатьох шоу та 5 років поспіль прагнула потрапити в "Холостяк". На думку чоловіка, блогерка шукає публічні стосунки.