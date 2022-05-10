"Над будинками літати винищувачі": Остапчук розповів, як їх застала війна після відпустки

Телеведучий Володимир Остапчук всього за день до повномасштабного вторгнення прилетів з дружиною з Мальдівських островів. А вже о 5 ранку почув перші вибухи в Києві, після чого терміново виїхав зі столиці.

Ще ввечері 23 лютого подружжя Володимира та Христини відвідало світську подію і десь о 10 вечора лягло спати, бо вони були втомлені після перельоту з Мальдівів. Але о 5 ранку Володимир прокинувся від двох вибухів, які почув крізь сон.

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"О 5 ранку прокинувся Вова. Я думаю, що ж сталось. Він каже, що почув вибух. Я думала, що це щось впало, бо в нас поряд йде будівництво, але я потім це ще прочитала від подруги, яка те саме написала у чаті. Потім над нами пролетів літак", – каже Христина.

За її словами, вони дуже злякались, адже було дуже чутно, як літають винищувачі. Вони терміново почали телефонувати рідним і вирішили, що їм потрібно виїхати з Києва, тому що вони жили у високих багатоквартирних будинках зі щільною забудовою. Христина каже, що спочатку планували їхати у напрямку до її батьків, які живуть біля Житомирської траси, але в останній момент передумали та за 12 годин добрались до Тернополя.

Була страшенна паніка між 5:00 і 5:40. Тому що ти набираєш на телефоні рідних, немає зв'язку на всіх операторах, і всі думають, що все – зв'язок відключили. Тобто психологічно було дуже складно. У нас будинок багатоповерховий в центрі міста, з нього видно Південний міст, Лівий берег Києва, і там я спочатку почав 2 вибухи, а після цього встав і подивився у вікно, і побачив ще 1 вибух. І потім почали дуже низько над будинками літати винищувачі,

– каже Остапчук.

За словами подружжя, вони зібрались всього за 30 хвилин, поміж тим телефонуючи усім близьким. Вони набрали особистих речей всього на 2 тижні, бо не думали, що війна триватиме довше. Щодо тривожної валізки, то у них були зібрані всього лише документи та цінні речі.

Чи думали залишитись на Мальдівах

Попри те, що пара могла залишитись надовше у відпустці на Мальдівських островах через загрозу повномасштабного вторгнення, Володимир каже, що однаково вони би повернулись в Україну. Адже тут усі рідні та його діти.

"Тут насправді легше. Я на півтора дні їхала до батька в Угорщину, і за цей час мені було неспокійно. Я хотіла повернутись додому, я знаю, що тут в мене все під контролем. Тому перебувати десь за межами України ми не хотіли і не намагались", – підсумувала Христина.



Володимир Остапчук та Христина Горняк на Мальдівах / Фото з інстаграму шоумена