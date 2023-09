Інтимна музика і не тільки: 22 запальних треки для осінніх вечорів

З настанням осені українські виконавці вирішили потішити шанувальників новими прем'єрами. Співаки навіть випустили декілька україномовних альбомів.

24 Канал зібрав музичні новинки, які днями представили виконавці. У цьому списку точно є ті пісні, які захочеться додати у плейлист.

Jerry Heil – "ЗВИ МЕНЕ ВОЛЯ"

Jerry Heil випустила трек в підтримку виходу книжки "Жінки і війна. Лист з України до вільного світу" німецької авторки Орелі Брос. Пісня під назвою "ЗВИ МЕНЕ ВОЛЯ" або "CALL ME FREEDOM" неабияк підсилює історії жінок, які зібрано в книзі та має потужне символічне значення для всіх українців та України.

Це трек, який на прохання письменниці я створила в підтримку виходу книги. Писавши його, я дізналася, що слово ВОЛЯ, яке стало другим ім'ям України, в багатьох мовах світу має саме жіночий рід! Подумайте: це так символічно,

— прокоментувала реліз співачка.

Що цікаво, історія Jerry Heil теж буде представлена в книзі.

Колін feat VLAS – "Оу Джи"

Український музикант Колін потішив своїх шанувальників новим треком під назвою "Оу Джи". Це ритмічний трек, який переносить слухачів в атмосферу вуличної романтики. У цій пісні головний герой - "простий пацан", який зізнається коханій в почуттях. Він згадує місця, де вони проводили час разом і розповідає про їхні спільні миті та емоції. Ця історія не про кіноперсонажа, а про звичайного хлопця, який просто пише пісні про любов, присвячує їх своїй дівчині та грає їх на гітарі під її балконом.

Колін feat VLAS – "Оу Джи": дивіться відео онлайн

ENLEO – "Бій подушками"

Музикант у співпраці з лейблом Papa Music опублікував нову роботу "Бій подушками". Трек має довгу історію створення. Нікіта написав її чотири роки тому та весь час пісня набувала нових трансформацій паралельно зі змінами внутрішнього стану артиста. Вона часто звучала на концертах, стала саундтреком до українського молодіжного серіалу і за численними проханнями шанувальників офіційно з'явилася на всіх цифрових майданчиках.

Зазначимо, фінальну версію пісні "Бій подушками" Enleo створив у співавторстві з Сергієм Рановим.

ENLEO – "Бій подушками": дивіться відео онлайн

Геля Зозуля – "Наробила лиха"

Співачка Геля Зозуля, яка стала неабияк популярною в тіктоці, потішила шанувальників новою піснею "Наробила лиха. За словами виконавиці, це спокусливий трек про природу жіночого кохання, який відгукнеться в серці кожної дівчини, а чоловікам прочинить таємницю того, як же влаштоване жіноче серце і як насправді може себе почувати закохана по вуха дівчина.

Геля Зозуля – "Наробила лиха": дивіться відео онлайн

CHEEV – "Де моя любов живе"

Музикант Влад Cheev презентував нову пісню про кохання та штучний інтелект "Де моя любов живе". Артист розповів, що коли вперше відвідав Україну, був зачарований місцевою музикою. Тому вирішив неодмінно написати пісню українською. Раніше він створив хіт "Гарно так", а тепер пісню – "Де моя любов живе", яка занурює артиста у часи дитинства. Звуки багаття та птахів переносять слухача у ліс та створюють ефект присутності. Відеоробота змушує замислитися над тим, чи здатні сучасні технології вгамувати біль від трагічної втрати.

CHEEV – "Де моя любов живе": дивіться відео онлайн

KALUSH x Grubson x Mykola Vynar – Lalala

Гурт KALUSH, польський виконавець Grubson та український репер Mykola Vynar презентували польсько-український трек. Lalala – пісня про почуття залежності від музики та її впливу на життя. В пісні музика порівнюється з наркотиками, адже вона може впливати на настрій та поведінку, вважають артисти.

KALUSH x Grubson x Mykola Vynar – Lalala: дивіться відео онлайн

YAROSA BURNOS – No more bias

Ярослава Бурнос презентує авторський мініальбом "No more bias". Це електро-поп, денс-ритми, що доповнюються східними мотивами. До релізу увійшло три англомовні треки "No more bias", "Perfect match" і "Come with me".

Мініальбом - це зміна напрямку моєї творчості. Невеликий експеримент із музичним стилем, ідеями тексту пісень, де я вперше стала автором, та візуальними образами для кліпу. На написання альбому мене надихнув штучний інтелект, інновації та те, як швидко вони змінюють звичне нам життя. "No more bias" - це про розрив шаблонів,

– зауважила співачка. YAROSA BURNOS – No more bias: дивіться відео онлайн PARFENIUK – "Повільно" Новий сингл – це інтимна музика для осінніх вечорів. Артист позиціонує трек як еротичну музику для категорії 18+. Це історія про почуття, коли ставити питання вже пізно. В треці співак досліджує не лише глибину своїх почуттів, але й можливості свого голосу та харизми - мінімалістичні аранжування, лаконічний образ та сексуальний тембр голосу. PARFENIUK – "Повільно": дивіться відео онлайн