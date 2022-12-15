Цікаво, що презентація проєкту TVORCHI відбулася 13 грудня – у День народження видатного українського композитора Миколи Леонтовича. На віртуальному муралі зображена його арт-ілюстрація з символічними елементами – журавлями та розбитим серцем. Її виконала українська художниця Ольга Родзік.

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Віртуальний мурал гурту TVORCHI / Фото з пресслужби артистів

Сам арт-мурал супроводжується треком гурту Broken Heart, в якому звучить семпл народної пісні "Налетіли журавлі" в обробці Миколи Леонтовича. Цим проєктом Джеффрі Кенні та Андрій Гуцуляк хотіли привернути увагу до інших творів композитора, якого в усьому світі знають як автора "Щедрика". Разом з тим хлопці нагадали, яку силу та міць дає культурна ідентичність.

У мирний час мурали створюються на стінах цілих будинків. Під час війни ми створили віртуальний мурал на стіні розбитого будинку. Як знак того, що культурна спадщина має стати фундаментом самоідентифікації кожного українця, яку не зламати,

– прокоментували TVORCHI.

Усі охочі можуть побачити мурал через камеру свого телефону при запуску інстаграму. Він розташований у Києві на вулиці Жилянська, 116а. Це той будинок, який Росія атакувала дронами-камікадзе вранці 17 жовтня.

У мережі на віртуальний мурал TVORCHI відреагували бурхливо: