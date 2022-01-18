Моя королева ночі, – Кіркоров українською привітав Полякову з днем народження

Українська співачка Оля Полякова 17 січня відсвяткувала день народження. Її привітав російський колега Філіп Кіркоров. Він навіть написав привітання українською мовою.

Артисти не приховують дружби, вітають один одного зі святами та інколи розмовляють телефоном. З нагоди 38-річчя знаменитості Кіркоров опублікував на її сторінці зворушливе привітання.

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Привітання від Кіркорова для Полякової

Росіянин на особистій сторінці в інстаграмі опублікував відео, на якому зображений разом із Олею Поляковою. Також під роликом він написав зворушливе привітання. Примітно те, що Кіркоров звернувся до подруги українською.

Моя королева ночі! Прекрасна Ольга! Розкішна Ольга! Неймовірна Ольга! Номер 1! Майбутня королева Євробачення! Вітаю тебе з днем народження. Ти найкраща! Пишаюся нашою дружбою, нескінченно тебе люблю! Бажаю тобі тільки одного – здоров'я тобі, твоїй родині, твоїм прекрасним красуням-дівчаткам. Твій друг, король сонця, Філіп,

– написав Кіркоров.

Додамо, 38-річчя Полякова відзначила гучною вечіркою в одному з закладів столиці. Серед гостей знаменитості були її чоловік, діти та зіркові колеги. Оля, як завжди, приголомшила бездоганним зовнішнім виглядом та була душею компанії.