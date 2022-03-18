Мовчання – це найстрашніше, – Дмитро Ступка про доньку Сумської, яка живе в Росії

Український актор Дмитро Ступка висловився про доньку Ольги Сумської, яка живе в Росії. На його думку, дивно, що вона мовчить про вторгнення, якщо її мама підтримує захисників.

Народна артистка України Ольга Сумська активно бореться за Україну на інформаційному фронті та підтримує захисників. У той час, коли її донька Антоніна Паперна мовчить про війну. Цю позицію засудив актор Дмитро Ступка.

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Дмитро Ступка про доньку Сумської

"Якщо чесно, звичайно я здивований. Її мама, і, до речі, моя кіномама, ми багато знімалися з Ольгою, дуже її поважаємо і любимо, вона друг нашої родини. З Антоніною Паперною я також знайомий. Трохи дивно, бо мама висловлює свою позицію і підтримувала мого однокласника, який, на жаль, загинув – Пашу Лі. Вона активно підтримує ЗСУ та українців, а дочка ніяк не висловилася, це дійсно шкода і дивно", – сказав актор.

Дмитро Ступка додав, що Антоніні Паперній варто пам'ятати своє коріння та ставитися до нього з повагою.

Адже династія Сумських не менш шанована в Україні, ніж наша династія – Ступки. Тому, звичайно, хотілося б почути від неї хоч якусь думку. Мовчання – це найстрашніше зараз, що може бути,

– сказав актор.

Ступка звернувся до чоловіка Паперної

Чоловік також висловився про зятя Ольги Сумської – російського актора Володимира Яглича. Він так само мовчить про війну в Україні.

"Що в нього в голові й про що він думає, я не можу сказати, не можу залізти до нього в голову. Я хотів би звернутися до Володі й сказати йому, щоб він усе-таки поспілкувався зі своєю тещею. Було б непогано, щоб він прислухався до її слів і зробив висновки, бо одна справа, коли ти дивишся телебачення, а інша, коли тобі розповідають те, що відбувається, люди, які перебувають в Україні. Те, що їм кажуть, і те, що відбувається насправді – велика різниця", – зауважив актор.