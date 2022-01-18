На Москву не наважилась, – Ксенія Мішина про те, чому обрала для життя Київ

Українська акторка та зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішила в інтерв'ю розповіла, що після недовгого навчання на "економічному" вона вирішила вступити на театральний. Але за орієнтир обрала Київ, а не популярну раніше Москву.

Акторка та зірка багатьох фільмів і серіалів, зокрема "Кріпосної", яка її найбільше прославила, свідомо вирішила почати творчий шлях Україні. Адже до окупації Криму чимало молодих людей обирали між Києвом та Москвою, де можна було б почати акторську кар'єру.

До слова Ксенія Мішина приїхала в рідний Крим і показала будинок, в якому жила: відео

"На той момент Київ був столицею України (мала на увазі, коли Крим підпорядковувався Києву, – 24 канал), і на Москву, чесно кажучи, я не наважилась. Хоча думала про це. Тому що в Москві театральне мистецтво вважалось якіснішим. Але все-таки Київ, і все. Я приїхала, вступила і зрозуміла, що це абсолютно моє місто. Скільки б разів я не була в Москві, все-таки тут моє місце, мені комфортно. Я дуже люблю Київ, дуже люблю свою країну, свою Україну і там де я живу", – заявила Мішина.



Ксенія Мішина з мамою на пішохідному мосту в Києві / Скриншот з відео

Щодо мами, яка залишилась жити в Криму навіть під час окупації Росією, то вона не планує переїжджати до доньки в Київ.

"Їй поки що тяжко тут. Вона не звикла до мегаполіса. Вона любить Крим, свою квартиру, своє місто. Мама приїжджає до мене, але стосовно переїзду і проживання тут – поки що ні. Їй там добре: погодні умови, клімат, друзі, бізнес і так далі. Комусь легко, комусь важко. Різні люди, різні характери, різні пріоритети в житті", – додала Мішина.

Проте кого вдалось забрати до Києва – так це її 9-річного сина Платона, який живе у столиці вже 2,5 роки. За словами "Холостячки", хлопчик швидко адаптувався до міста, адже часто приїздив до Ксенії від бабусі попередніми роками.

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"Він у мене дуже комунікабельна дитина. Не було абсолютно ніяких складностей. Ми не проходили тут якісь дуже важкі етапи. Ні, все якось поступово. Він же їздив туди-сюди. Але з початком школи переїхав сюди. Тут навіть не стояв вибір – Крим чи Київ", – пояснила зірка і зазначила, що хоч її мама просить повернути Платона у Крим, але Ксенія наполягає, що хлопчик має бути з нею.



Мама Ксенії Мішиної з внуком Платоном / Скриншот з відео