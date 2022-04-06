У Мордорі ріжуть сумки, – Катя Осадча висміяла Вікторію Боню, яка "помстилася" Chanel за Росію

6 квітня 2022 , 17:06
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Джерело:

інстаграм Каті Осадчої

Телеведуча Катя Осадча з першого дня війни соромить зірок, які вдають з себе "голубів миру" або підтримують Путіна. Під її гарячу руку потрапила модель та учасниця "Дому-2" Вікторія Боня, яка на камеру порізала сумку Chanel.

Російська телезірка, яка чомусь відсиджується в Монако, влаштувала протест проти французького будинку моди Chanel. Вікторія Боня "помстилася" бренду за те, що той пішов з ринку її країни-агресорки. 

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Якщо дім Chanel не поважає своїх клієнтів, чому ми маємо поважати дім Chanel?
– заявила вона і порізала люксовий клатч.

"Хай вони бачуть, як ми ставимося до них з їхньою неповагою. Чекаємо, коли вони заспівають інакше, коли захочуть повернутися до нас на російський ринок", – продовжила світська левиця в інстаграм-сторіс

На її показове відео відреагувала Катя Осадча. Вона висміяла Вікторію Боню, що б'ється в істериці через Chanel, тоді як Україна в жалобі за сотнями невинно вбитих людей. 

А тим часом у Мордорі ріжуть сумки Chanel. Ну так, це ж так важливо, поки в Україні збирають тіла загиблих. Відзначати бл*дину не буду, забагато честі. Просто ще одне свідчення розумового рівня росіян,
– написала Катя Осадча. 

Скриншот з інстаграму Каті Осадчої 

Нагадаємо, французький бренд Chanel пішов з російського ринку ще на початку березня. У країні окупантів закрилися  124 бутики "важкого люксу". Ба більше, сумки Chanel росіянам не продають навіть за кордоном.
Автор: Марина Джура