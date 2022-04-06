У Мордорі ріжуть сумки, – Катя Осадча висміяла Вікторію Боню, яка "помстилася" Chanel за Росію

Телеведуча Катя Осадча з першого дня війни соромить зірок, які вдають з себе "голубів миру" або підтримують Путіна. Під її гарячу руку потрапила модель та учасниця "Дому-2" Вікторія Боня, яка на камеру порізала сумку Chanel.

Російська телезірка, яка чомусь відсиджується в Монако, влаштувала протест проти французького будинку моди Chanel. Вікторія Боня "помстилася" бренду за те, що той пішов з ринку її країни-агресорки.

Читайте також Велика кількість лицемірства, – Тарас Тополя висловився про "шмарклі й сльози" Лободи

Якщо дім Chanel не поважає своїх клієнтів, чому ми маємо поважати дім Chanel?

– заявила вона і порізала люксовий клатч.

"Хай вони бачуть, як ми ставимося до них з їхньою неповагою. Чекаємо, коли вони заспівають інакше, коли захочуть повернутися до нас на російський ринок", – продовжила світська левиця в інстаграм-сторіс.

На її показове відео відреагувала Катя Осадча. Вона висміяла Вікторію Боню, що б'ється в істериці через Chanel, тоді як Україна в жалобі за сотнями невинно вбитих людей.

А тим часом у Мордорі ріжуть сумки Chanel. Ну так, це ж так важливо, поки в Україні збирають тіла загиблих. Відзначати бл*дину не буду, забагато честі. Просто ще одне свідчення розумового рівня росіян,

– написала Катя Осадча.

Скриншот з інстаграму Каті Осадчої