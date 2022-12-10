Монатік підколов фанів, які "заскочили" його в Парижі з Кошовим: вірусне відео

Останні кілька тижнів Монатік їздить Україною з благодійними концертами. Зараз він у Харкові з "Кварталом", Шуровим, ROXOLANA і Кошовим. Однак хтось з фанів відправив їх у Париж. Співак дотепно відповів у тіктоці.

Після благодійного світового туру "ART Оборона" Монатік з бендом повернувся в Україну. Він виступає то для поранених бійців, то для дітей в Охматдиті, то для воїнів в Одесі. З серією концертів артист приїхав і в Харків.

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"Харків надихає. Харків неймовірний. Харків дуже люблю. Завдяки таким сильним містам я знову і знову розумію, що вистоїмо. Вже вистояли! Завдяки таким містам-героям і людям, які там живуть, боронять і захищають, збираю себе по шматочках. Ви приклад. Дякую всім, хто був з нами", – написав Монатік в інстаграмі.

Тоді як у тіктоці блиснув гумором. Він відреагував на твіт: "Поки Україна без світла, Монатік з Кошовим у Парижі тусять". На тлі Ейфелевої вежі насправді ж позували репери з Америки dj Khaled та Fat Joe.

У відповідь на фейк Монатік показав їхню з Євгеном Кошовим реальність в засніженому Харкові. Вони сфотографувалися на площі Свободи, по якій Росія вдарила ракетами 1 березня. "Люби не ненавидь", – підписав співак.

За дві доби відео набрало понад мільйон переглядів і стало вірусним. У коментарях пишуть: