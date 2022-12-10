После благотворительного мирового тура "ART Оборона" Монатик с бендом вернулся в Украину. Он выступает то для раненых бойцов, то для детей в Охматдете, то для воинов в Одессе. С серией концертов артист приехал и в Харьков.

Читайте также Устами классика: Монатик адаптировал песню украинской легенды Николая Мозгового

"Харьков вдохновляет. Харьков невероятный. Харьков очень люблю. Благодаря таким сильным городам я снова и снова понимаю, что выстоим. Уже выстояли! Благодаря таким городам-героям и людям, которые там живут, защищают, собираю себя по кусочкам. Вы пример. Спасибо всем, кто был с нами", – написал Монатик в инстаграме.

Тогда как в тиктоке блеснул юмором. Он отреагировал на твит: "Пока Украина без света, Монатик с Кошевым в Париже тусят". На фоне Эйфелевой башни на самом деле позировали реперы из Америки dj Khaled и Fat Joe.

В ответ на фейк Монатик показал их с Евгением Кошевым реальность в заснеженном Харькове. Они сфотографировались на площади Свободы, по которой Россия ударила ракетами 1 марта. "Люби не ненавидь", – подписал певец.

За двое суток видео набрало более миллиона просмотров и стало вирусным. В комментариях пишут: