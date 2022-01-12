Монатік зворушливо привітав сина з днем народження: рідкісні спільні фото

Український мультиартист Монатік святкує день народження молодшого сина Платона. З цієї нагоди він опублікував рідкісні сімейні фото.

Відомий український артист Монатік вже кілька тижнів проводить у США разом з сім'єю. За кордоном чоловік святкує день народження молодшого сина.

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Монатік привітав сина з днем народження

Сину Монатіка та Ірини Демічевої Платону виповнилося 5 років. Зірковий батько зізнався, що саме в його ювілей здійснилось бажання, яке він загадав на Новий рік.

"Три роки тому, перебуваючи в турі у США Love it Ритм, я загадав бажання, яке згодом вписував у кожен список новорічних бажань! "Поїхати в тур по США всією сім'єю та обов'язково відвідати Universal Park!". Я такий щасливий, що саме у твій перший ювілей, у твій п'ятий день народження, ми перебуваємо у нашій спільній мрії!" – поділився співак.

Монатік додав, що мріє знову й знову відпочивати у США разом з синами, а в майбутньому – з їхніми сім'ями.

Я так хочу, щоб всі твої мрії збувалися швидше, ніж ти їх зможеш придумати! А ми з мамою завжди поряд! Пишаємося і переживаємо. Любимо шалено! Ви з братом наші найкращі друзі! Мрію повернутися сюди ще не раз щасливими та здоровими!

– написав він.

З нагоди дня народження мультиартист опублікував рідкісні сімейні фото, де Платон дивує артистизмом.

Сімейні фото Монатіка / Фото з інстаграму артиста

Текст публікації Монатіка

Приголомшливий. Улюблений. Артистичний. Талановитий. Наполегливий.

Три роки тому, перебуваючи в турі у США Love it Ритм, я загадав бажання, яке згодом вписував у кожен список новорічних бажань! "Поїхати в тур по США всією сім'єю та обов'язково відвідати Universal Park!". Я такий щасливий, що саме у твій перший ювілей, у твій п'ятий день народження, ми перебуваємо у нашій спільній мрії! Ти неймовірний, фантастичний, артистичний, постійно фантазуючий, що з легкістю перетворюється на будь-якого персонажа, який тобі припав до душі — від динозавра до Креша Бандикута! Власник приголомшливого почуття гумору та міміки, від якої очей не відвести! Я так хочу, щоб всі твої мрії збувалися швидше, ніж ти їх зможеш придумати! А ми з мамою завжди поряд! Пишаємося і переживаємо. Любимо шалено! Ви з братом наші найкращі друзі! Мрію повернутися сюди ще не раз щасливими та здоровими! З вашими з братом подружжями та дітьми. І так, як виявилося, це працює, загадую зараз! Твого дня! З днем ​​народження тебе, наш улюблений мрійник Платоша! Ви з братом все наше!