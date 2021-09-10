Монатік випустив нову пісню та кліп у тривимірній анімації: відео

Український мультиартист Монатік потішив новою музичною новинкою під назвою "С.О.В.А". Разом з цим з'явився і кліп, виконаний у тривимірній комп'ютерній анімації. Для цього було використано більше тисячі кадрів.

Прем'єра кліпу відбулась 9 вересня і з моменту публікації його переглянули понад 300 тисяч разів. Вперше лайв-виконання пісні змогли оцінити гості VOGUE UA Conference напередодні.

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У своєму кліпі Монатік використав відсилання до його творчості за допомогою віртуального освітлення та анімації. Режисером анімації став 2D і 3D-ілюстратор ELLS WAKE, який працював над кліпом на карантині. Щодо ідеї пісні, то вона її основі лежить внутрішня сила людини, яка навчилася бути сильнішою за емоції розчарування в людях.

"Я став Совою. Ненавмисно, не за власним бажанням. Просто вночі відучили спати думки, які приходять постійно. Їхній особливий потік відбувається, коли стемніє. Вони змушують ходити в пошуках відповідей, самопізнання, пізнання людей в цілому ... І пісні дарують. Згодом розумієш, що найбільше щастя в житті – це люди... Найбільше розчарування, як не дивно, теж вони... Можуть підняти, надихнути любов'ю, словами, поглядом... І водночас принизити, забити в кут і миттю зіпсувати внутрішній світ. Інтонацією, пліткою, брехнею... Дарують надію на завтра, потім крадуть нашу молодість забиваючи її в страх, який перетворюється в звичку зробити крок назустріч мрії", – поділився Монатік.

Монатік – "С.О.В.А": дивитись відео онлайн

Реакція мережі

Шанувальники бурхливо відреагували в коментарях інстаграму на незвичну роботу Монатіка, але більшість – позитивно. Словами підтримки відзначились Олексій Дурнєв, Наталія Денисенко, Ірина Монатік і Таня Муіньо.

"Діма, я вважаю – це дуже розкішно", – Олексій Дурнєв.

"Обоже... В саме серце. Дякую, що ви є у нас такий!" – Наталія Денисенко.

"Так тонко… Маестро", – дружина Ірина Монатік.