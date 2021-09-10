Монатік випустив нову пісню та кліп у тривимірній анімації: відео
Джерело:ютуб Монатіка
Український мультиартист Монатік потішив новою музичною новинкою під назвою "С.О.В.А". Разом з цим з'явився і кліп, виконаний у тривимірній комп'ютерній анімації. Для цього було використано більше тисячі кадрів.
Прем'єра кліпу відбулась 9 вересня і з моменту публікації його переглянули понад 300 тисяч разів. Вперше лайв-виконання пісні змогли оцінити гості VOGUE UA Conference напередодні.
Читайте також Гурт TVORCHI презентував новий альбом ROAD та готується до масштабного шоу у столиці
У своєму кліпі Монатік використав відсилання до його творчості за допомогою віртуального освітлення та анімації. Режисером анімації став 2D і 3D-ілюстратор ELLS WAKE, який працював над кліпом на карантині. Щодо ідеї пісні, то вона її основі лежить внутрішня сила людини, яка навчилася бути сильнішою за емоції розчарування в людях.
"Я став Совою. Ненавмисно, не за власним бажанням. Просто вночі відучили спати думки, які приходять постійно. Їхній особливий потік відбувається, коли стемніє. Вони змушують ходити в пошуках відповідей, самопізнання, пізнання людей в цілому ... І пісні дарують. Згодом розумієш, що найбільше щастя в житті – це люди... Найбільше розчарування, як не дивно, теж вони... Можуть підняти, надихнути любов'ю, словами, поглядом... І водночас принизити, забити в кут і миттю зіпсувати внутрішній світ. Інтонацією, пліткою, брехнею... Дарують надію на завтра, потім крадуть нашу молодість забиваючи її в страх, який перетворюється в звичку зробити крок назустріч мрії", – поділився Монатік.
Монатік – "С.О.В.А": дивитись відео онлайн
Реакція мережі
Шанувальники бурхливо відреагували в коментарях інстаграму на незвичну роботу Монатіка, але більшість – позитивно. Словами підтримки відзначились Олексій Дурнєв, Наталія Денисенко, Ірина Монатік і Таня Муіньо.
"Діма, я вважаю – це дуже розкішно", – Олексій Дурнєв.
"Обоже... В саме серце. Дякую, що ви є у нас такий!" – Наталія Денисенко.
"Так тонко… Маестро", – дружина Ірина Монатік.
- "Як же це глибоко і сучасно";
- "Геній складає прості слова в непрості сенси";
- "Неймовірна робота";
- "Ох, як круто і в яблучко, Діма";
- "Геній";
- "Вау!"
- "Як же вчасні думки і пісня. Дякую";
- "Геніальна робота! Яку титанічну працю сюди вкладено, ідея – захоплення! Такого в Україні я не бачила, щоб хтось взагалі з артистів робив, браво!";
- "Дякую вам за ці слова, вони завжди необхідні нашому світу! Кліп і сенс, який він несе в собі, змушує задуматися!"