Найголовніше – не втратити надію, – Монатік про війну та новий альбом "ART Оборона"

Український виконавець Монатік на початку повномасштабної війни випустив трек "ART Оборона", проте згодом створив ще кілька пісень, які умістив в новий альбом. У нього увійшло 9 пісень.

Окрім пісні "ART Оборона", Монатік записав емоційну пісню "Молчунам" російською мовою, у якій звернувся до росіян, що закривають очі на війну в Україні.

До слова "Потрібно створювати щось нове": що робитиме Монатік з російськомовними піснями

Щодо інших композицій, то він написав:

"І навіть, якщо в мене залишився лише день..."

"From U to z"

"2022"

"Ми вистоїмо"

"I.V."

"Пригорни"

"Так і буде"

"ART Оборона"

"Молчунам"

Якщо раніше репертуар Монатік був здебільшого російськомовним, то зараз в альбомі лише дві такі пісні – "Молчунам" та "2022". Всі інші – україномовні. Що цікаво, пісню "Так і буде" Монатік записав спільно з синами Данею і Платоном. У ній хлопчики кажуть, що мріють про вільну країну.



Монатік з синами / Фото з інстаграму артиста

ART Оборона (My war story EP). Моя особиста музична історія війни, яка, на жаль, досі триває. Принаймі ті думки, які на сьогодні вдалося перетворити у вірші і музику, в команді з неймовірним саундпродюсером RMNK,

– написав про вихід мініальбому Monatik.

Мультиартист переконаний, що зараз найважливіше вірити та не здаватись. Він має надію, що його пісні зможуть відволікти українців хоч на кілька хвилин від буремних подій:

"Майже 5 місяців тривоги, страждання, страху і гніву, спроб відшукати себе, всю сім'ю в розбитих мріях, перетворились на майже 19 хвилин музичних роздумів. Сьогодні найголовніше – не втратити надію. Тож маю надію, що Art Оборона не отримає продовження і війна скоро зникне з України. А ця музика – зможе відволікти, надихнути, нагадати… Створення музики у ці часи, особисто мене, рятує і боронить від занурення у кремезну темряву. Моя ART Oборона. Для вас…", – зазначив Монатік.