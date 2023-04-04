Звучить дуже круто: Монатік переклав свій хіт "Кружит" українською мовою і змінив назву пісні

Український співак Монатік раніше повідомив, що перекладе свої російськомовні хіти. Першою він переклав на українську свою пісню "Кружит". Тепер вона має назву "Кожний раз". Шанувальники просто в захваті.

Артист Дмитро Монатік повідомив, що і далі перекладатиме свої хіти на українську. Раніше гурт Quest Pistols також заспівали свій хіт "Я твій наркотик" державною мовою.

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Пісню "Кружит" Монатік випустив ще у 2019 році, вона увійшла до альбому "LOVE IT ритм". Проте після початку повномасштабного вторгнення артист відмовився від усього російського, тож тепер свої хіти він перекладає українською.

Після того, як невимовно злий та навіжений сусід нашої країни зламав і затопив все навколо, MONATIK вирішив зробити “ремонт” своїх композицій та перевипустити легендарні пісні рідною мовою. Першою з них стала – "Кожний раз",

– йдеться в описі до пісні.

Слухайте онлайн пісню "Кожний раз" Монатіка: відео

У коментарях прихильники музиканта були в захваті, їм дуже сподобалася українськомовна версія пісні:

"Прослухала декілька разів і здається вже, що так і було від самого початку. Браво! Прекрасна пісня отримала нове дихання".

"Це неймовірно почути цю пісню українською! Продовжуйте так у цьому дусі!"

"Мурахи всю пісню! Це неймовірно!"

"Українською просто неймовірно звучить".

"Як давно я мріяла почути улюблені пісні Monatika улюбленою українською мовою. Плачу від радості".

"Нарешті улюбленого співака можна слухати рідною солов'їною! Чекаємо на нові україномовні хіти та на вже улюблені перекладені".

"Це просто в саме серце, дякую вам".

Нагадаємо, зараз Монатік активно виступає по Україні з благодійними концертами. Один з таких відбувся просто в кільцевій електричці Києва, яка курсує до Борщагівки. Артист заспівав новий драйвовий трек "Сила". У електричці він з'явився не сам, а з бендом – двома бек-вокалістами, гітаристом і трубачем.