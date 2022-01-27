Монатік з дружиною засвітили парні тату на Мальдівах: як вони виглядають

Після американського туру Монатік влаштував відпустку на Мальдівах. На райський курорт він полетів з дружиною і синами. На березі океану подружжя засвітило парні татуювання.

Мультиартист Монатік часто співає про кохання, а свої хіти присвячує дружині Ірині. Однак зіркове подружжя вкрай рідко демонструє почуття на публіці. Ймовірно тому фото їхнього поцілунку на Мальдівах підкорило мережу. Крім того, на романтичному селфі пара засвітила однакові тату.

До теми Після декількох тижнів у США: Монатік з дружиною та синами полетів на Мальдіви

Монатік з дружиною засвітили парні татуювання

Віддані фани Монатіка знають, що зліва на шиї в нього є крихітне татуювання, яке нагадує знак нескінченності. Як з'ясувалось, таке саме зображення має його дружина Ірина. Вона продемонструвала його в зеленому купальнику з зібраним у пучок волоссям.

Любов обов'язково врятує світ. Моя любов,

– романтично підписала Ірина.

Монатік з дружиною на Мальдівах / Фото з інстаграму Ірини Демічевої

що Ксенія Мішина та Олександр Еллерт з "Холостячки" теж мають парні тату . У неї – червоне, а в нього – зелене серце на нозі.

Зіркові друзі пари – Леся Нікітюк, Надя Дорофєєва, Руслан Багінський, Таня Муіньо, Ірина Блохіна, Єлизавета Юрушева – засипали їх сердечками у коментарях. Натомість прихильники розщедрились на компліменти: