Вустами класика: Монатік адаптував пісню української легенди Миколи Мозгового

Український виконавець Монатік випустив нову пісню "Дивна ніч" на слова покійного композитора Миколи Мозгового. Кавер-версія пісні повинна була вийти ще до повномасштабного вторгнення Росії, проте світ почув її лише зараз.

Монатік зізнався, що романтична та меланхолійна пісня – це жест шани до творчості легенди української музики Миколи Мозгового. У 2010 році серце талановитого пісняра зупинилось, але інші виконавці, зокрема й Монатік, вирішили вдихнути нове життя у його музичне надбання.

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У команді Монатіка додали, що пісня готувалась до вечора пам'яті Миколи Мозгового, для якого MONATIK ексклюзивно розроблював омаж (своє прочитання, вираз уваги до класика):

"Пісня не лише знайомить із текстом та історичною особистістю класика української поезії Миколою Мозговим (хоча це важлива місія композиції). Новий сучасний мотив і прочитання від MONATIK мотивують усміхатися та танцювати душу, а також запалює вогонь у серцях навіть коли навколо гасне світло. Вже з прослуховування першого куплета нам хочеться підхоплювати мотив та згадувати кожному свою "Дивну ніч".

Сам виконавець наголосив, що хоче танцювати під цю пісню у день перемоги України.

Щиро вірю, що зовсім скоро ми будемо танцювати під цю пісню на святі до дня нашої перемоги! Не варто в танець не пускати ноги. Слова легендарного Миколи Мозгового,

– повідомив співак.

Монатік – Дивна ніч: слухати пісню онлайн

Реакція мережі

Фанати дуже позитивно сприйняли нове прочитання слів Мозгового. Зокрема дружина артиста зізналась, що дуже сумує за коханим, слухаючи цю композицію:

"Кохаю неймовірно і дууууже сумую... В цю дивну ніч";

"Завдяки тобі і твоїй музиці жодна темрява нам не страшна";

"Ми так пишаємося вами. Дякуємо вам і вашій творчості! Вона несе світло й надію у кожне серце… у кожну домівку";

"Дякуємо за вашу творчість, ці слова – у саме серце. Такі правдиві і такі прекрасні";

"Боже, нові тексти пісень! Навіть від таких важких переживань є натхнення! Діма, ви неймовірний!";

"Впізнаю зовсім іншого Діму. Приємно чути";

"У саме серце, як гарно, як доречно, хоча за кордоном, а рідні в Україні, не розумію до кінця того, що відбувається, але я пишаюся нашими українцями, мій племінник більше грає в настільні ігри, бавиться і співає, я щаслива".

Додамо, що донька Мозгового Олена ніяк не прокоментувала нову композицію Монатіка. Хоча 4 роки тому вона виконувала пісню свого батька у класичному виконанні.

Текст пісні "Дивна ніч":

Заграє пісня про любов

Без обіцянок і умов,

Там буде музика, немов

Солодка мрія...

Оркестру звуки голосні,

Танцюєм ніби уві сні,

Ти усміхнешся лиш мені,

І лиш тобі я!



Приспів:

Ця дивна ніч

Така безмежна і приємна...

Така відверта

І відверто потаємна!..

Це так незвично,

Романтично і взаємно!..

І ми зустрілися

З тобою недаремно

В цю дивну ніч!..

В цю дивну ніч!

В цю дивну ніч!

В цю дивну ніч!



Зірки по небу пліч-о-пліч.

Я за тобою йду…

І ти не можеш мені дати відсіч!..

Ти зможеш мені дати?..

Складно так чекати!..

Зможеш мені дати відлік?

Скільки ще чекати твій блік?..

На моїй долі, на твоїх долонях

Лінії, їх було безліч!..

Але саме-саме дивна ця ніч,

Саме-саме дивна ця ніч,

І ти не можеш мені дати відсіч!..



Приспів:

Ця дивна ніч

Така безмежна і приємна...

Така відверта

І відверто потаємна!..

Це так незвично,

Романтично і взаємно!..

І ми зустрілися

З тобою недаремно

В цю дивну ніч!..

В цю дивну ніч!

В цю дивну ніч!

В цю дивну ніч.



Я розкажу тобі про те,

Як у душі моїй росте

Це почуття таке просте!..

Таке прекрасне...

Солодка мить, бентежна мить

Ридають струни, плаче ніч...

А наш вогонь i знов горить

І вже не згасне!..