Екснаречена Меттью Перрі шокувала історією про стосунки з актором: "Завдавав страшного болю"

Колишня дівчина зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі відреагувала на його смерть. Моллі Гурвіц розповіла про стосунки з актором. Виявляється, він завдавав їй багато болю, але зараз вона вдячна йому за досвід.

Моллі Гурвіц була у стосунках з Меттью Перрі з 2018 по 2021 рік. На жаль, актор так і не знайшов свого кохання та помер самотнім у віці 54 років.

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У 2020 році Меттью освідчився Моллі Гурвіц, однак весілля так і не відбулося. Через пів року після заручин пара розійшлася. Причина розриву невідома.

Екснаречена Меттью Перрі розповіла про їхні стосунки

Моллі пригадала свої стосунки з Меттью Перрі. Пара любила проводити час разом. Іноді вони передивлялися серіал "Друзі", де коханий Гурвіц зіграв Чендлера Бінга.

"Він хотів би, щоб світ говорив про те, який він талановитий… Коли вийшла зустріч "Друзів" , ми переглянули шоу разом. Іноді вони перемотували й вивчали сцени. Нас об'єднувала повага та почуття гумору. Бути з ним, коли він знову відкривав свій талант, було чарівно", – розповіла вона..

Дівчина зізналася, що дуже його любила, хоч актор часто завдавав їй болю.

Я любила його глибше, ніж могла собі уявити. Але він був складним і завдавав такого болю, якого я ніколи не відчувала. Ніхто в моєму дорослому житті не справив на мене більшого впливу, ніж Меттью Перрі,

– зізналася Гурвіц.

Вона додала, що вдячна екскоханому за все, чого навчилася завдяки їхнім стосункам.

"Метті, я відчуваю полегшення, що ти в спокої", – додала Моллі.

Як на смерть Меттью Перрі відреагували його колеги

Заява від акторів серіалу "Друзі" : "Ми всі спустошені цією втратою. Ми були більше, ніж просто товаришами по знімальному майданчику. Ми сім'я. Нам так багато треба сказати, але прямо зараз ми маємо усвідомити цю незбагненну втрату".

: "Ми всі спустошені цією втратою. Ми були більше, ніж просто товаришами по знімальному майданчику. Ми сім'я. Нам так багато треба сказати, але прямо зараз ми маємо усвідомити цю незбагненну втрату". С ельма Блер (зіграла Венді): "Меттью мій старший друг. Всі ми любили його, і я особливо. Кожен день. Тепер я зламалася. У мене розбите серце. Солодких снів, Метті".

(зіграла Венді): "Меттью мій старший друг. Всі ми любили його, і я особливо. Кожен день. Тепер я зламалася. У мене розбите серце. Солодких снів, Метті". Меггі Вілер (зіграла Дженіс): "Яка втрата. Світ сумуватиме за тобою, Меттью Перрі. Радість, яку ти приніс багатьом за своє занадто коротке життя, житиме".

(зіграла Дженіс): "Яка втрата. Світ сумуватиме за тобою, Меттью Перрі. Радість, яку ти приніс багатьом за своє занадто коротке життя, житиме". Пейджет Брюстер (зіграла Кетті): "Він був добрий до мене у "Друзях", і щоразу, коли я бачила його через десятиліття. Будь ласка, прочитайте його книгу. Це була його спадщина".

(зіграла Кетті): "Він був добрий до мене у "Друзях", і щоразу, коли я бачила його через десятиліття. Будь ласка, прочитайте його книгу. Це була його спадщина". Морган Фейрчайлд (зіграла матір Чендлера): "У мене розбите серце через передчасну смерть "мого сина", Меттью Перрі… Я висловлюю любов і співчуття його друзям і родині, особливо його батькові".

Меттю Перрі ніколи не був у шлюбі, а його найдовші стосунки були з акторкою Ліззі Каплан (вони тривали 6 років). За своє життя актор перебував у романтичних стосунках з багатьма голлівудськими знаменитостями: Джулією Роббертс, Ясмін Бліт, Нів Кемпбелл, Лорен Грем та Мейв Квінлен.