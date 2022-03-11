Молилася за наших військових, – Ольга Сумська розповіла про життя в час війни

Українська акторка Ольга Сумська, як і мільйони українців, молиться за наших військових і мирних мешканців, які потерпають у зоні бойових дій. Також вона намагається об'єднувати людей з різних куточків України.

Україна продовжує потерпати від російських окупантів, які нищать наші міста, села, вбивають мирних жителів. А на передовій стоять наші захисники, які відбивають атаки ворога. Ольга Сумська зізналася, що щодня молиться за українських військових.

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Ольга Сумська про життя під час війни

Наші життя змінилися. Вони вже ніколи не будуть такими, як колись. Та зараз українці, як ніколи, об'єднані. У нас є одна спільна мета й ми щодня наближаємося до перемоги.

"Кожен день дякую Богу за те, що бачу сонце. І сьогодні був сонячний день. Я молилася за наших військових, за наших янголів, які сьогодні захищають українську землю. Не втомлюємося все робити, не втомлюємося їх підтримувати, адже їм сьогодні найспекотніше і найтяжче. Вони на передовій", – розповіла Ольга Сумська в ефірі одного з українських телеканалів.

Також акторка спілкується з людьми з різних куточків України. Допомагає їм знайти ліки, їжу, об'єднує всіх.

Чужі стали рідними. І нас сьогодні це об'єднує. Я просто запевняю вас, українці, перемога не за горами. Не падати духом! Триматися! І вірити у нашу перемогу! Лише так,

– наголосила актриса.

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