Могли не витратити жодної гривні: Мірошниченко розповів, хто платив би за Євробачення в Україні

Україна не хоче, щоб Євробачення-2023 переносили до Великої Британії. Тимур Мірошниченко розкрив ще одну причину, чому. Як з'ясувалося, всі витрати на організацію замість нас хотіли взяти одразу кілька європейських телекомпаній.

Як і половина шоу-бізу, Тимур Мірошниченко вважає, що рішення про перенесення Євробачення-2022 з України Європейська мовна спілка прийняла зарано. В ефірі телемарафону він наголосив, що ті мали б почекати бодай до осені.

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Реакція Тимура Мірошниченка на перенесення Євробачення-2023

У мене таке відчуття, що Європейський мовний союз просто без України, без консультації з нашими представниками влади, з телекомпанією взяв і вирішив, що ні, ми Євробачення в Україні робити не будемо. Це дуже прикро,

– зізнався телеведучий.

Мірошниченко зауважив, що ми ще мали час, щоб вирішити, яке місто стане столицею Євробачення-2023, але EBU випередила нас щонайменше на три місяці. Ба більше, на його думку, Суспільне вигадало б кілька варіантів проведення – якісь міста в Україні, якісь запасні варіанти у Великі Британії чи Польщі.

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Хто платив би за Євробачення-2023 в Україні

Тимур Мірошниченко, який був одним з трьох ведучих Євробачення-2017 в Україні пригадав, що тоді конкурс обійшовся нам у 15 мільйонів євро. Однак цьогоріч Україні не треба було б вишкрібати таку шалену суму з бюджету, за нас платили б інші країни.

Наскільки мені відомо, одразу в ніч після фіналу щонайменше 3-4 європейські телекомпанії запропонували свою фінансову участь в організації конкурсу в Україні. Найімовірніше, ми можемо зробити Євробачення в Україні, не витративши на це жодної гривні з бюджету. Це може бути унікальним випадком,

– розсекретив знаменитість.

На його думку, Євробачення-2023 стало б чудовим поштовхом як мінімум для того регіону, де воно відбуватиметься, а як максимум – для всієї України.

"Якщо ми робимо такий конкурс, який дивляться близько 200 мільйонів людей, про який говорять ще більше людей, на який приїжджають десятки тисяч гостей – це допомагає рухатися економіці, яка потім працює на відбудову країни", – додам Мірошниченко.