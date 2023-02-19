Модель Victoria’s Secret прийшла на карнавал у сукні українського бренду: неймовірні фото

Ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо прийшла на бразильський карнавал в образі від українського бренду. Модель обрала для вечірки напівпрозору сукню від Santa Brands.

Одна з найзнаменитіших супермоделей світу і янголів Victoria’s Secret на VIP-вечірку на честь популярного карнавалу обрала сукню українського бренду. Алессандра Амбросіо показала свій look у соцмережі.

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Модель вразила всіх своїм образом – на ній була напівпрозора сукня довжини міді від українського бренду Santa Brands із ніжної сітки і кристалів.



Алессандра Амбросіо у сукні українського бренду Santa Brands / Фото з інстаграму

Сукня ідеально підкреслювала фігуру супермоделі, а бузковий колір пасував до смаглявої шкіри.



Додамо, що український бренд Santa Brands виготовляє звабливі сукні, костюми та комбінезони із тонкої сітки із кристалами, прикрашають їх пір’ям. Ці сукні любить багато моделей усієї планети, наприклад, інфлюенсерки Леоні Ганне і Каміла Коельйо.

Так, нещодавно Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне кілька місяців вигуляла на Мальдівах речі від українських брендів. Модель обрала для себе блискучий сріблястий топ і штани від NUÉ та Santa Brands.