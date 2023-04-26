Супермодель Тоні Гаррн повідомила про розлучення з голлівудським актором Алексом Петтіфером

Німецька супермодель Тоні Гаррн розлучилася з британським актором Алексом Петтіфером. Шлюб зіркової пари тривав два з половиною роки, в них є маленька донька.

Про те, що зіркове подружжя вирішило розлучитися, повідомила сама Тоні Гаррн в Instagram-stories. В них було 2 весілля, про які говорили всі медіа.

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Тепер же 30-річна модель написала, що вона з чоловіком Алексом вирішили розлучитися. За її словами, це було важке рішення.

Алекс і я прийняли дуже важке рішення розлучитися. Ми продовжимо наші стосунки як друзі та батьки нашого янгола Луки. Будь ласка, поважайте нашу конфіденційність у цей час. Дякую,

– звернулася Тоні до шанувальників.



Тоні Гаррн та Алекс Петтіфер розлучаються / Фото з її інстаграм-сторіс

Пара надалі планує спільно займатися вихованням доньки Луки, яка в липні відсвяткує 2-річчя.

Ця новина про розлучення шокувала багатьох. Адже здавалося, що у подружжя все гаразд. Минулого року вони відпочивали на грецькому острові Парос і вирішили ще раз обмінятися клятвою вірності.

До слова, днями стало вдіомо, що голлівудська акторка Шеннен Догерті, яка грала одну з головних ролей у серіалі "Усі жінки – відьми" розлучається зі своїм чоловіком, фотографом Куртом Ісваренко. В шлюбі подружжя прожило понад 11 років.