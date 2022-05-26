Модель Ромі Стрейд вдруге вагітна: зворушливе фото зіркової матусі
Джерело:інстаграм Ромі Стрейд
"Ангел" Victoria's Secret, нідерландська модель Ромі Стрейд вдруге вагітна. Зірка опублікувала фото, де позувала разом з коханим і донечкою, яка торкалася округлого животика.
У 2020 році Ромі та її коханий Лауренс ван Леейвен вперше стали батьками. Тоді в них народилася донечка. Зараз подружжя чекає на появу другої дитини, хоча лікарі прогнозували дівчині безпліддя.
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Ромі Стрейд вдруге вагітна
Модель повідомила про вагітність, опублікувавши зворушливе сімейне фото. Ромі разом з коханим і донечкою сиділи на підлозі. Усі одягнені в білий одяг, на обличчях сяяли усмішки. Донька моделі ніжно торкалася до її округлого животика та цілувала його.
Невдовзі ми будемо сім'єю з чотирьох осіб. Не можу дочекатися,
– з ніжністю написала Стрейд.
Ромі Стрейд вдруге вагітна / Фото з інстаграму моделі
Особисте життя Ромі Стрейд і Лауренса ван Леейвена
- Історія кохання Ромі та Лауренса розпочалася ще в школі.
- Вони зустрічалися 8 років, а офіційно стали сім'єю у 2018 році.
- Закохані тривалий час разом, тому давно мріяли про появу спільної дитини.
- Однак лікарі діагностували в моделі синдром полікістозних яєчників, який міг стати причиною безпліддя.
- Стрейд скаржилася на відсутність менструацій впродовж семи років та болі в животі.
- Під час обстеження медики виявили на яєчниках моделі багато кіст і тоді попередили, що навряд чи вона колись стане мамою.
- Тоді Ромі по-іншому почала ставитися до свого здоров'я. Зменшила навантаження, проходила курс лікування, намагалася не хвилюватися.
- Все це дівчина зробила для того, щоб у неї та коханого народилася дитина.
- У 24-річному віці Ромі вперше відчула, що таке материнство. Її найзаповітніша мрія здійснилася і тепер вона знову чекає на поповнення в сім'ї.