Модель Ромі Стрейд вдруге вагітна: зворушливе фото зіркової матусі

"Ангел" Victoria's Secret, нідерландська модель Ромі Стрейд вдруге вагітна. Зірка опублікувала фото, де позувала разом з коханим і донечкою, яка торкалася округлого животика.

У 2020 році Ромі та її коханий Лауренс ван Леейвен вперше стали батьками. Тоді в них народилася донечка. Зараз подружжя чекає на появу другої дитини, хоча лікарі прогнозували дівчині безпліддя.

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Ромі Стрейд вдруге вагітна

Модель повідомила про вагітність, опублікувавши зворушливе сімейне фото. Ромі разом з коханим і донечкою сиділи на підлозі. Усі одягнені в білий одяг, на обличчях сяяли усмішки. Донька моделі ніжно торкалася до її округлого животика та цілувала його.

Невдовзі ми будемо сім'єю з чотирьох осіб. Не можу дочекатися,

– з ніжністю написала Стрейд.



Ромі Стрейд вдруге вагітна / Фото з інстаграму моделі

Особисте життя Ромі Стрейд і Лауренса ван Леейвена