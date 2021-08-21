Модель Фріда Аасен заручилась з мільйонером: приголомшливі фото на яхті
Джерело:інстаграм Фріди Аасен
Норвезька модель й "ангел" Victoria's Secret Фріда Аасен оголосила, що виходить заміж за бойфренда Томмі Чіабру. Зірка опублікувала неймовірні світлини з заручин.
Успішна норвезька модель та "ангел" Victoria's Secret Фріда Аасен виходить заміж за італійського мільйонера Томмі Чіабру. Бізнесмен зробив коханій пропозицію кілька днів тому. Зворушливими світлинами з заручин пара поділилась на сторінках у соцмережах.
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Фріда Аасен виходить заміж
Томмі Чіабра вирішив зробити день заручин незабутнім для своєї коханої. У Портофіно він запросив модель на власну яхту, яку напередодні прикрасив пелюстками червоних троянд. Атмосфера освідчення у коханні стала ще більш романтичною через гру скрипальки, яка була одягнена в розкішну червону сукню.
Фріда Аасен, не роздумуючи, сказала Томмі – "так". Модель обрала довгу білосніжну сукню з мереживом. Біляве волосся вона вирівняла та розпустила, доповнивши образ лаконічними прикрасами.
Томмі Чіабра вручив нареченій розкішну каблучку з діамантом, якою вона похизувалась на фото.
Заручини Фріди Аасен і Томмі Чіабри / Фото з інстаграму моделі
Заручини Фріди Аасен і Томмі Чіабри / Фото з інстаграму моделі
Заручини Фріди Аасен і Томмі Чіабри / Фото з інстаграму моделі
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Що відомо про Фріду Аасен і Томмі Чіабру
- Фріда Аасен стала відомою після того, як дефілювала на показі Victoria's Secret у 2017 та 2018 роках. Вона прикрашала обкладинки глянців Elle і Madame Figaro, знімалась для Vogue і брала участь в рекламі відомих брендів.
- Томмі Чіабра – відомий італійський бізнесмен.
- Пара почала розвивати романтичні стосунки у 2019 році. З того часу вони разом відвідують світські заходи та виходять у світ. Наречені планують зіграти весілля у 2022 році.